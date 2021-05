ESTRAZIONE MILLION DAY/ Giornata fortunata? Numeri vincenti di oggi 17 maggio 2021

É arrivato il momento che tutti stavamo attendendo impazientemente: alle ore 19.00 si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, lunedì 17 maggio 2021, ed è possibile controllare i cinque numeri vincenti a fondo pagina, oltre che sui canali ufficiali di Lottomatica. Tra questi vi ricordiamo in particolare la possibilità di visualizzare lo storico delle estrazioni sul sito nella sezione «Estrazioni» del gioco MillionDAY. C’è grande curiosità di conoscere il 169esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica? Tra pochi minuti forse lo scopriremo, ma vi ricordiamo che il Million Day prevede anche dei premi secondari: 1.000 euro per chi indovina quattro numeri, 100 euro per chi indovina tre numeri e 2 euro per chi indovina due numeri. Da questo momento in poi è possibile compilare scommesse per l’estrazione di martedì 18 maggio 2021. Per oggi è tutto: appuntamento a domani per un nuovo giro sulla giostra del Million Day! (Aggiornamento di MB)

IL MILLION DAY REGALERÀ UN’ESTRAZIONE FORTUNATA?

Inizia una nuova settimana e non può mancare l’appuntamento con il Million Day: alle ore 19.00 è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti del concorso di oggi, lunedì 17 maggio 2021. Siamo alla ricerca del 169esimo vincitore della storie: le ultime maxi-vittorie risalgono al periodo tra venerdì 7 e domenica 9 maggio 2021, premiati quattro scommettitori tra Campania, Veneto, Calabria e Toscana.

In questi minuti è possibile effettuare le ultime giocate al Million Day: fino alle ore 18.45 è consentito piazzare scommesse in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. Alle ore 19.00 vi proporremo la combinazione vincente, ma ricordiamo che l’estrazione sarà visibile in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

LE MODALITÀ DI GIOCATA DEL MILLION DAY

A pochi minuti dall’estrazione del Million Day, è tempo di andare a conoscere le modalità di giocata. Prendere parte al gioco targato Lottomatica è molto semplice: è necessario scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro. Questa è la giocata singola – giocabile in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni – ma Lottomatica mette a disposizione anche altre due tipologie di giocata: la plurima e la sistemistica.

La plurima consente di inserire all’interno della stessa schedina del Million Day fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri. La sistemistica invece permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. Sia per plurima che per sistemistica è giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 17 MAGGIO 2021

1 – 13 – 35 – 36 – 49

