Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, lunedì 19 dicembre 2022

MILLION DAY, IN ARRIVO GRANDI VINCITE OGGI 19 DICEMBRE 2022?

Inizia la settimana che conduce al Santo Natale e, quando il conto alla rovescia segna -6, va in scena una nuova estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay con i suoi numeri vincenti. Nella serata di oggi, lunedì 19 dicembre, in molti cercheranno di spiccare il balzo decisivo verso la conquista dell’ambìto premio milionario, che rappresenterebbe senza dubbio un regalo di Natale apprezzatissimo dai diretti interessati. Nel contempo, vi ricordiamo che lo scorso 14 dicembre a Savona con un sistema integrale è stato vinto 1 milione di euro, mentre il 6 dicembre a Modena ne sono stati vinti 100mila con l’opzione Extra.

Esiste, peraltro, l’opportunità di sfidare due volta la sorte con gli stessi cinque numeri; infatti, dopo il Million Day, va in scena il sorteggio dell’Extra MillionDay, la cui sequenza fortunata è ricavata dai rimanenti cinquanta numeri non estratti nella prima tornata. Potrete scegliere la giocata singola, plurima o sistemistica per ingaggiare il vostro personale duello con la sorte. I risultati saranno resi noti alle 20.30. Scommesse aperte sino alle 20.20, mentre dalle 20.35 si potrà giocare per il giorno seguente.

CLASSIFICA DEI NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

Avventurandoci fra le statistiche del Million Day, non possiamo certo ignorare la classifica dei numeri ritardatari, vale a dire quelli che latitano da più tempo in sede di estrazione. Andando ad analizzare nel dettaglio tale graduatoria, si scopre che al primo posto vi è il 24, latitante ormai da 45 estrazioni. In seconda posizione c’è il bis formato dal 12 e dall’1, che ha sin qui accumulato 36 turni di assenza. Sul terzo gradino del podio troviamo il 51 (33), seguito dal 50 (23).

Spostiamo adesso la nostra attenzione sulla classifica dei numeri ritardatari dell’Extra MillionDay, anch’essa potenzialmente indicativa per tutti i giocatori. Nella posizione di vertice si trova il 29 (48 turni di ritardo). Dalla seconda piazza in avanti campeggiano, nell’ordine, il 54 (34 assenze), il 21 (33), il 19 (27) e, infine, il 4 (24). Adesso disponete davvero di tutti gli elementi utili per scegliere i vostri numeri preferiti. Anzi, non proprio tutti: manca ancora la classifica dei numeri frequenti di Million Day ed Extra MillionDay.

CLASSIFICA DEI NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

La graduatoria focalizzata sui numeri frequenti del Million Day può includere indicazioni importanti per consentire al giocatore di giungere a individuare la cinquina vincente che caratterizzerà la serata di lunedì 19 dicembre 2022. Passiamo ora a leggerla nel dettaglio assieme a voi lettori de IlSussidiario.net: scopriamo così che, al primo posto della classifica, si fa largo il 9 (47 apparizioni), alle cui spalle resistono il 53, che di presenze ne ha raccolte 42, il 2 (41) e il tandem composto dal 52 e dal 30 (40).

Volgendo invece lo sguardo ai numeri frequenti dell’Extra MillionDay, in vetta alla graduatoria si ergono il 32 e il 5 (37 estrazioni), tallonati dal 7 (35), dal 22 (34) e dal 46 (33). Esaurita tale disamina, non vi resta che sedervi pazientemente sul divano o sulla vostra poltrona preferita e attendere lo scoccare delle 20.30, scoprendo in quel frangente se le gerarchie delle classifiche qui riportate saranno soggette a clamorosi ribaltoni o se, invece, non subiranno nessuno scossone.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 DICEMBRE 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 19 DICEMBRE 2022

