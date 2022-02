Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi lunedì 21 febbraio 2022

MILLION DAY, ESTRAZIONE FORTUNATA?

Inizia una nuova settimana e anche in questo lunedì 21 febbraio 2022 è tempo di prendere parte al consueto appuntamento con un’altra estrazione del Million Day, i cui numeri vincenti fanno sognare tutti gli scommettitori, che sperano in un colpo di fortuna per imprimere una significativa svolta alla loro esistenza, perlomeno sotto il profilo economico. Fino alle 19, però, si respirerà un clima d’attesa: la sequenza magica sarà rivelata all’interno di questo articolo in tempo reale, per mezzo del servizio di aggiornamento a cura de “IlSussidiario.net”. Rammentiamo che esiste l’opportunità di assistere alla diretta live nelle ricevitorie di tutta Italia, sul portale telematico www.millionday.it o sull’applicazione Lotto. In alternativa, consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Sono sempre ferme a quota 203 le vincite milionarie nella storia del Million Day: l’ultima in ordine cronologico è datata venerdì 11 febbraio ed è stata registrata ad Abano Terme, in Veneto, grazie a una schedina in abbonamento. In precedenza, in questo 2022 erano stati altri due i giocatori baciati dalla Dea Bendata: il primo il 21 gennaio a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, e il secondo a Milano, il 7 febbraio. Per contro, nel 2021 erano stati 54 i milionari premiati dalla buona sorte.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 21 FEBBRAIO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, COME SI GIOCA?

Come si gioca al Million Day? Non preoccupatevi, le regole sono davvero molto semplici, di agevole comprensione. Ne approfittiamo per enumerarle in breve qui di seguito: prima di tutto, è necessario compilare una schedina da almeno un euro, puntando su cinque numeri compresi fra l’1 e il 55. Sono tre le tipologie di giocata ammesse: si parte dalla singola (cinque numeri al costo di un euro), per proseguire poi con la plurima (sino a un massimo di 10 giocate singole in un unico scontrino) e concludere con la sistemistica (con possibilità di scommettere su 9 numeri).

Attenzione anche al capitolo premi, dal momento che in palio non c’è solo il milione di euro: tra gli importi secondari ce n’è anche uno da 1.000 euro, rivolto a coloro che riescono a pronosticare correttamente quattro numeri su cinque. Concludiamo con i nostri consueti consigli: ricordatevi di giocare in maniera responsabile e di controllare con cura la vostra schedina prima di bollarla come non vincente, ricorrendo a qualunque metodologia esistente per le operazioni di controllo.



