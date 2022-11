Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, lunedì 21 novembre 2022

MILLION DAY, ATTESA PER I NUMERI VINCENTI

I numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay caratterizzano con una nuova estrazione la serata di oggi, lunedì 21 novembre 2022, che ci permetterà di capire se per qualche fortunato giocatore si paleserà l’opportunità di esultare. Le ultime vincite si paleseranno a Mazzano (Brescia), con 100mila euro agguantati mediante una giocata con l’opzione Extra, mentre a Quarto (Napoli), con un sistema ridotto, è stato incoronato il 228esimo vincitore milionario del Million Day.

Con gli stessi cinque numeri utilizzati per il Million Day, peraltro, si potrà (qualora lo si desideri) prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri (Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo il primo sorteggio. Le tipologie di giocata esistenti sono tre in totale: la singola, la plurima e la sistemistica. Il termine massimo per effettuare la propria puntata coinciderà con le 20.20. Basterà, invece, attendere un ulteriore quarto d’ora per scommettere per il concorso del giorno seguente.

CLASSIFICA DEI NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

La classifica dei numeri ritardatari del Million Day si potrebbe rivelare in qualche modo indicativa per tutti coloro che si sono gettati all’inseguimento della cinquina vincente del giorno e, allora, non possiamo non procedere a una sua accurata lettura. Nella top five dei ritardatari, al primo posto vi è il 5, latitante da ben 49 estrazioni. In seconda posizione c’è il 31, che ha sin qui accumulato 28 turni di assenza. Al terzo posto troviamo il 20 (27), seguito dal 44 (25) e dal 53 (21).

Esaminando in seguito i ritardatari dell’Extra MillionDay, dalle statistiche disponibili si origina la seguente graduatoria, nella cui posizione di vertice troviamo il 12 (39 turni di ritardo), che mantiene un ampio divario rispetto alla seconda posizione. In tal senso, la top five viene completata dal 31 e dall’1 (32 assenze), dal 5 (27) e, infine, dal 37 (25).

CLASSIFICA DEI NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

La graduatoria dei numeri frequenti del Million Day potrebbe in qualche modo agevolare la rincorsa alla cinquina del giorno e, proprio in virtù di ciò, la riportiamo fedelmente nelle prossime righe. Al primo posto della classifica resiste il 9, che di apparizioni ne ha raccolte 46. Alle sue spalle, poi, si fanno strada il 53 e il 30 (42) e il 52 e il 48 (41), con un doppio tandem a chiudere la top five.

E i numeri frequenti dell’Extra MillionDay? Vi diciamo subito che in vetta si ergono il 32 (34 estrazioni), tallonato dal 19 e dal 5 (32) e dal 44 e dal 7 (31). Detto ciò, non rimane che mettersi comodi e attendere l’arrivo delle 20.30, quando saranno svelate le combinazioni vincenti di questa giornata e si potrà scoprire se le gerarchie di queste due classifiche saranno destinate a subire clamorosi ribaltoni o se, invece, rimarranno sostanzialmente immutate.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 NOVEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 21 NOVEMBRE 2022

