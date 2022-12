Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, lunedì 26 dicembre 2022

ESTAZIONE MILLION DAY: GROSSI PREMI IN ARRIVO?

Con il Natale ormai alle spalle, Santo Stefano riuscirà a regalare una ricca vincita ai giocatori del Million Day e dell’Extra MillionDay, i cui numeri vincenti si paleseranno con la doppia estrazione in programma nella serata di oggi, lunedì 26 dicembre 2022 (ore 20.30)? La Dea Bendata negli ultimi tempi si è rivelata parecchio generosa, distribuendo un milione di euro a Savona il 14 dicembre, per mezzo di un sistema integrale e un ulteriore milione il 16 dicembre scorso a Massafra (Taranto), con una giocata singola. Spiccano altresì i 100mila euro conquistati a inizio mese a Modena con l’opzione Extra.

Forse non tutti lo sanno, ma con la cinquina scelta per concorrere al Million Day si può, aggiungendo un solo euro alla spesa finale, prendere parte anche al successivo sorteggio dell’Extra MillionDay, la cui combinazione vincente emergerà dai restanti cinquanta numeri non estratti. Vi sarà peraltro concessa la facoltà di selezionare la tipologia di giocata prediletta: sceglierete la singola, la plurima o la sistemistica? Le scommesse si concluderanno alle 20.20 e riapriranno dalle 20.35 per il concorso del giorno seguente.

CLASSIFICA NUMERI FREQUENTI E RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Osserviamo adesso insieme a voi lettori la graduatoria dei numeri frequenti del Million Day, la quale potrebbe rivelarsi foriera di indicazioni incredibilmente utili ai fini dell’individuazione dei numeri vincenti del giorno. Non resta dunque che avventurarsi nella sua lettura, che ci conduce a scoprire come, innanzitutto, al primo posto della classifica resiste il 9, che di apparizioni ne ha raccolte 46. Alle sue spalle, poi, si fanno largo il 53 e il 26 (41), tallonati a stretto giro di posta dal 52 e dal 48 (40).

Invece, per ciò che riguarda i numeri frequenti dell’Extra MillionDay, in cima alla graduatoria si fanno strada il 32 e il 5 (37 estrazioni), seguiti dal 22 e dal 7 (35) e dal 19 (34). Archiviata la disamina relativa a tali classifiche, non resta che attendere lo scoccare delle 20.30 sul quadrante del proprio orologio, quando andranno in scena i sorteggi odierni e sarà di conseguenza possibile comprendere non solo se sarà stata centrata una ricca vincita, ma anche se le gerarchie sopra riportate subiranno ribaltoni o se, invece, resteranno del tutto invariate.

Non solo i frequenti: anche la classifica dei numeri ritardatari del Million Day potrebbe rappresentare un tassello fondamentale per ricavare consigli da mettere in pratica al momento della compilazione della propria bolletta di gioco. Nella top five dei ritardatari, al primo posto vi è il 50, latitante da 30 estrazioni. In seconda posizione c’è il 32, che ha sin qui accumulato 28 turni di assenza. Sul terzo gradino del podio troviamo il 21 (26), seguito infine dal 4 (21) e dal 35 (20).

Se invece si passa alla lettura dei numeri ritardatari dell’Extra MillionDay, si finisce per imbattersi nella seguente graduatoria, al cui vertice “siede” il numero 4 (31 turni di ritardo). Dalla seconda piazza in poi, troviamo il 18 (28 assenze), il 10 (26), il 44 (25) e, infine, il 38 (24 latitanze). Dopo avere ultimato la supervisione di queste due classifiche speciali, davvero non ci rimane che rivolgere a voi tutti un sincero augurio di buona fortuna con i numeri del Million Day e dell’Extra MillionDay.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 26 DICEMBRE 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 26 DICEMBRE 2022

