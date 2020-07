Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi lunedì 27 luglio 2020

É tutto pronto per una nuova estrazione del Million Day: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, lunedì 27 luglio 2020. Apriremo la settimana con il 116esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica? Ricordiamo che l’ultima maxi-vincita è stata registrata lo scorso giovedì: premiati ben quattro scommettitori, tre di Mondragone e uno di Ancona. Fino alle ore 18.45 è possibile effettuare le ultime scommesse: è consentito giocare in ricevitoria, sull’applicazione My Lotteries e sulle piattaforme online. Alle ore 19.00 è in programma l’estrazione della cinquina che vale 1 milione di euro: questa sarà visibile su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. In attesa di conoscere i cinque numeri dorati, è tempo di andare a conoscere quali sono le principali statistiche del gioco a premi….

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Come dicevamo, è il momento di andare a conoscere quali sono i numeri ritardatari ed i numeri frequenti del Million Day. Partiamo dai ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica troviamo il 35, di cui non si hanno notizie da 40 giorni. Il 39 non viene estratto da 35 turni, mentre il 41 manca all’appello da 31 estrazioni. 4 e 38 non vengono estratti da 29 giorni, mentre il 45 è latitante da 19 turni. Segnaliamo infine i ritardi di 2 e 23, rispettivamente assenti da 18 e 17 giorni. Passiamo adesso ai frequenti, ovvero quei numeri che sono stati estratti più spesso nell’ultimo periodo: medaglia d’oro all’1 con le sue 44 estrazioni, seguito a stretto giro di posta dal 14, fermo a quota 40 estrazioni. Ben cinque numeri vantano una frequenza di 39 estrazioni: parliamo di 2, 17, 35, 37 e 51.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 27 LUGLIO 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



