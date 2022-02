Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, lunedì 28 febbraio 2022

Nella giornata di oggi, lunedì 28 febbraio 2022, è tempo di una nuova estrazione del Million Day, i cui numeri vincenti potrebbero fare impazzire di gioia gli scommettitori più fortunati e permettere loro di progettare alcune, determinanti svolte nella loro vita. La cinquina fortunata sarà rivelata alle 19 e campeggerà in tempo reale all’interno di quest’articolo, mediante il servizio di aggiornamento a cura de “IlSussidiario.net”. Esiste poi la possibilità di assistere alla diretta live nelle ricevitorie di tutta Italia, sul portale telematico www.millionday.it o sull’applicazione Lotto. In alternativa, consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Sono stati finora 204 i vincitori premiati nella storia del Million Day: l’ultimo in ordine cronologico è stato un giocatore di Martano (Lecce), abile a indovinare tutti e cinque i numeri estratti per mezzo di una giocata plurima da 5 euro. Prima ancora, erano state registrate altre tre vincite nel 2022: due settimane fa, più precisamente all’11 febbraio, era stata centrata la combinazione milionaria ad Abano Terme, in Veneto. In precedenza, erano stati assegnati altri due milioni di euro: il primo il 21 gennaio a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria; il secondo a Milano, il 7 febbraio.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 28 FEBBRAIO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

STATISTICHE MILLION DAY: QUALI NUMERI GIOCARE?

Anche in questo lunedì 28 febbraio 2022 sarà resa nota una nuova cinquina vincente del Million Day e, mentre tentiamo di ingannare l’attesa che ci separa dal momento fatidico, analizziamo rapidamente le statistiche inerenti a questo concorso a premi, con particolare riferimento ai numeri frequenti. In vetta alla classifica si trova il 28 con 44 estrazioni, seguito dal trio composto dal 53, dal 41 e dal 27 (42). A chiudere la top ten sono il 50 (41) e il pokerissimo costituito dal 55, dal 36, dal 30, dal 18 e dal 3 (40).

Fra i numeri ritardatari del Million Day notiamo invece che, al primo posto della graduatoria, c’è il 2 (33), davanti al duo a cui danno vita il 54 e il 10 (23). A completare la graduatoria dei dieci numeri meno presenti del Million Day sono il 30 (22), il 23 (22), il 16 (22), il 13 (21), il 29 (20), il 51 (19) e il 40 (19).



