Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi lunedì 29 marzo 2021

ESTRAZIONE MILIONARIA OGGI AL MILLION DAY

Inizia una nuova settimana e prosegue la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day. Alle ore 19.00 è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, lunedì 29 marzo 2021. Potrete trovare la combinazione vincente qui su Il Sussidiario, ma in alternativa sarà possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

In questi minuti è consentito effettuare le ultime scommesse del Million Day: fino alle ore 18.45 i giocatori possono piazzare le ultime schedine in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. L’ultima maxi-vincita risale al 19 marzo 2021: premiato un fortunato scommettitore di Catania, in Sicilia, grazie ad una giocata singola dal costo di 1 euro.

LE TIPOLOGIE DI GIOCATA DEL MILLION DAY

Archiviate le statistiche del Million Day, è tempo di andare a scoprire quali sono le tre tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica. Iniziamo con la giocata singola: questa prevede la compilazione di una schedina con cinque numeri, tra 1 e 55 compresi, e l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Poi abbiamo la giocata plurima, che consente l’inserimento all’interno della stessa schedina di più giocate singole, fino ad un massimo di dieci. Infine, c’è la giocata sistemistica: questa consente di scegliere da sei a nove numeri e di selezionare la tipologia di sistema tra integrale e ridotto. La giocata singola può essere ripetuta in abbonamento fino a 20 estrazioni, mentre plurima e sistemistica possono essere ripetute in abbonamento fino a 5 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 29 MARZO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



