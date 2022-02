Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, lunedì 7 febbraio 2022

MILLION DAY, COSA SUCCEDERÀ OGGI?

Oggi, lunedì 7 febbraio 2022, si palesa nuovamente l’appuntamento con l’estrazione del Million Day e i suoi numeri vincenti. Per comprendere la cinquina fortunata occorrerà attendere fino alle 19 ed essa campeggerà tra queste righe in tempo reale, per mezzo del servizio di aggiornamento a cura de “IlSussidiario.net”. Per rimanere informati in merito al concorso odierno, ricordiamo l’opportunità di consultare la diretta live nelle ricevitorie d’Italia, sul portale telematico www.millionday.it o sull’applicazione Lotto e di consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Ancora nessuna novità, intanto, relativamente alla ricerca del secondo milionario dell’anno del Million Day diventa spasmodica l’attesa inerente a una nuova conquista del montepremi. Il 2020 si era concluso con l’assegnazione di un ulteriore milione il 31 dicembre, che aveva permesso un aggiornamento delle statistiche: 54 milionari sono stati premiati dalla buona sorte nel 2021 (sono già 200 in totale dall’esordio di questa lotteria). Inoltre, venerdì 21 gennaio è stato festeggiato il primo vincitore del nuovo anno (a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, dove è stato vinto un milione di euro con una giocata da un euro).

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 7 FEBBRAIO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LE MODALITÀ DI GIOCATA DEL MILLION DAY

Anche nel pomeriggio odierno saranno annunciati i numeri vincenti dell’estrazione del Million Day. Cogliamo l’opportunità per rammentare a tutti voi le modalità di giocata: basta unicamente compilare una schedina da un euro, scegliendo cinque numeri compresi fra l’1 e il 55. In tutto, sono tre i tipi di scommessa ammessi: giocata singola (cinque numeri al costo di un euro), giocata plurima (sino a un massimo di 10 giocate singole in un unico scontrino) e giocata sistemistica (con possibilità di scommettere su 9 numeri).

Fra le vincite in palio, ce n’è anche una da 1.000 euro, rivolta a quanti hanno il merito di azzeccare ben quattro numeri su cinque. La raccomandazione finale non varia dai giorni scorsi: passate al setaccio e controllate con il massimo dello scrupolo la vostra bolletta prima di buttarla via, ricorrendo a tutti i metodi esistenti per le operazioni di controllo.



