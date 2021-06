ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri quali sono i numeri vincenti di oggi 7 giugno 2021

É arrivato finalmente il momento di scoprire quali sono i nuovi numeri vincenti di oggi, lunedì 7 giugno 2021, del Million Day che potrete consultare in fondo alla pagina per effettuare le verifiche del caso. In attesa di scoprire se oggi sarà il giorno giusto per eleggere il 171esimo vincitore milionario della storia del Million Day, vi ricordiamo quali sono i premi secondari previsti dal gioco: 1.000 euro per chi indovina quattro numeri, 100 euro per chi indovina tre numeri e 2 euro per chi indovina due numeri.

Ci sono diverse possibilità di vincita, dunque, ma il sogno di tutti è quello di sbancare il jackpot: 1 milione di euro, una cifra da sogno che potrebbe consentire di cambiare radicalmente vita. Appuntamento a domani, martedì 8 aprile 2021, per un nuovo giro sulla giostra del Million Day! (Aggiornamento di MB)

ESTRAZIONE MILLION DAY: VINCITORE MILIONARIO IN ARRIVO?

Inizia una nuova settimana e continua la caccia al maxi-jackpot messo in palio dal Million Day: è tutto pronto per l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, lunedì 7 giugno 2021. Come ben sappiamo, la prima maxi-vincita di giugno è già arrivata, premiato uno scommettitore che ha puntato su una schedina da 1 euro, e ora siamo alla ricerca del 171esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica…

Fino alle ore 18.45 è possibile effettuare le ultime scommesse in vista dell’estrazione del Million Day e sono tre le vie a disposizione degli scommettitori: è consentito giocare infatti in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. Alle ore 19.00 in punto è in programma l’estrazione della combinazione vincente: potrete seguire l’evento in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Manca sempre meno all’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi ed è giunto il momento di andare a conoscere meglio quali sono le tipologie di giocata a disposizione. Oltre alla giocata singola – 5 numeri da scegliere tra 1 e 55 compresi, costo di 1 euro – è possibile ricorrere alla giocata plurima o alla giocata sistemistica: la prima consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro, mentre la seconda permette di scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. Appuntamento a tra poco per l’estrazione della cinquina che vale 1 milione di euro…

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 7 GIUGNO 2021

14 – 31 – 40 – 41 – 54

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



