NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Cinquina dell’estrazione di oggi lunedì 7 marzo 2022

Big Ben ha detto stop: non c’è più spazio per l’attesa ed è giunto il momento di conoscere gli esiti dell’estrazione del Million Day di oggi e di capire se essa consentirà finalmente di festeggiare il 205esimo vincitore di questa lotteria in questo lunedì 7 marzo 2022. Non disperate qualora non abbiate centrato la cinquina vincente, visto che per ognuno di voi c’è la possibilità di avere conquistato uno dei premi secondari, ossia quelli che corrispondono a 1.000, 100 e 2 euro e rivolti a quanti indovineranno quattro, tre e due numeri. È arrivato alle battute finali anche per oggi l’appuntamento quotidiano con il concorso targato Lottomatica: “IlSussidiario.net” augura a tutti voi buona fortuna e vi attende sempre sulle sue colonne domani, con l’estrazione del Million Day di martedì 8 marzo 2022. Diamo pertanto voce ai numeri e alla combinazione fortunata.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ L'estrazione di oggi domenica 6 marzo 2022

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 7 MARZO 2022

13 – 14 – 18 – 50 – 52

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Scopri l'estrazione di oggi sabato 5 marzo 2022

MILLION DAY: QUALI NUMERI GIOCARE? LE STATISTICHE SUGGERISCONO CHE…

Anche in questo lunedì 7 marzo 2022 sta per essere resa nota la nuova cinquina vincente del Million Day e noi cogliamo l’occasione per effettuare una rapida analisi insieme a voi delle statistiche relative a questo concorso a premi, con particolare riferimento ai numeri frequenti. In vetta a questa speciale classifica si trova il 28 con 45 estrazioni, seguito dal poker composto dal 53, dal 50, dal 30 e dal 27 (42). A chiudere la top ten sono il 41 (41) e le due coppie formate dal 55 e dal 3 (39) e dal 18 e dall’1 (38). Fra i numeri ritardatari del Million Day notiamo invece che, al primo posto della graduatoria, c’è l’accoppiata costituita dal 54 e dal 10 (30), tallonata dal 29 (27) e dal 51 (26). A completare la classifica dei dieci numeri meno presenti del Million Day sono il 14 (21), il 38 (20), il 32 (20), il 3 (20), il 31 (17) e il 36 (14).

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 4 marzo 2022: cinquina fortunata?

MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 7 MARZO 2022

Oggi, lunedì 7 marzo 2022, va in scena una nuova estrazione del Million Day, che speriamo possa essere foriera di gioia e di grida di giubilo per qualche fortunato scommettitore, possibilmente anche più di uno: del resto, aggiudicarsi il montepremi significherebbe imprimere una svolta significativa alla propria vita. La cinquina vincente sarà resa nota unicamente alle 19 e troverà spazio in tempo reale all’interno di quest’articolo, mediante il servizio di aggiornamento a cura de “IlSussidiario.net”. È poi prevista l’opportunità di assistere alla diretta live nelle ricevitorie di tutta Italia, sul portale telematico www.millionday.it o sull’applicazione Lotto. In alternativa, si può consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Invariato l’ammontare complessivo dei milionari premiati: sono 204 nella storia del Million Day, con l’ultimo successo palesatosi a Martano, in provincia di Lecce, per effetto di una schedina plurima da 5 euro. Prima di questa, nel 2022 sono state centrate altre tre vincite: l’11 febbraio la combinazione milionaria aveva incoronato una persona di Abano Terme, in Veneto. In precedenza, erano stati assegnati altri due milioni di euro: il primo il 21 gennaio a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria; il secondo a Milano, il 7 febbraio.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? ECCO LE MODALITÀ DI SCOMMESSA

Le regole per giocare al Million Day e tentare la sorte sono del tutto semplici e intuibili anche da parte di coloro che non sono avvezzi al mondo delle lotterie e delle scommesse. Ne approfittiamo per effettuare un rapido riepilogo di seguito: in primis, occorre compilare una schedina da almeno un euro, scegliendo cinque numeri fra l’1 e il 55. Va poi selezionata la tipologia di giocata: esistono la cosiddetta singola (cinque numeri al costo di un euro), la plurima (fino a un massimo di 10 giocate singole in un unico scontrino) e la sistemistica (con possibilità di scommettere su 9 numeri).

Oltre al milione di euro, che inevitabilmente fa gola a tutti coloro che ingaggiano il loro personale duello con la Dea Bendata, in ballo ci sono altri premi minori, per i quali è comunque lecito tentare la sorte. Terminiamo con la nostra consueta raccomandazione: effettuate controlli accurati della vostra schedina prima di etichettarla come non vincente, facendo ricorso a qualsivoglia metodologia esistente per le operazioni di controllo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA