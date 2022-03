Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi martedì 1 marzo 2022

MILLION DAY, ESTRAZIONE FORTUNATA?

Nuovo appuntamento con il Million Day, è tutto pronto per l’estrazione dei cinque numeri vincenti del nuovo concorso: alle ore 19.00 conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, martedì 1 marzo 2022. L’ultima maxi-vincita risale al 22 febbraio 2022, il quarto trionfo di questo anno: premiato un fortunato scommettitore di Martano, grazie ad una giocata plurima da 5 euro.

In questi minuti è possibile piazzare le ultime scommesse in vista dell’estrazione del Million Day. Fino alle ore 18.45 è consentito giocare schedine in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries. Alle ore 19.00 Il Sussidiario vi proporrà su questa pagina la combinazione che vale 1 milione di euro, ma ricordiamo inoltre che sarà possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 1 MARZO 2022

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? ECCO TUTTE LE TIPOLOGIE DI SCOMMESSE

Passiamo adesso alle modalità di gioco del Million Day. Come ben sappiamo, le tipologie di scommessa sono tre: singola, plurima e sistemistica. Partiamo dalla singola, che prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1€ ed è possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni. Poi c’è la plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, e al costo di 1€. Per questa modalità è possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni. Infine c’è la sistemistica, che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. L’importo di ogni giocata singola è fisso a 1€ e, come per la plurima, è possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni.

