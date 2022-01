ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 11 gennaio 2022: la cinquina vincente

Ci siamo: pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, martedì 11 gennaio 2022, a fondo pagina potrete controllare i cinque numeri vincenti ed effettuare le verifiche del caso. C’è grande curiosità di conoscere l’erede del fortunato scommettitore di Crema che lo scorso 31 dicembre 2021 si è assicurato 1 milione di euro grazie ad una giocata singola da 1 euro. Non ci resta che aspettare e vedere, per il momento vi ricordiamo che il maxi jackpot non è l’unico premio messo in palio: 1.000, 100 e 2 euro a seconda di chi becca quattro, tre e due numeri. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Per oggi è tutto, Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani per una nuova estrazione del Million Day: ricordiamo che le giocate effettuate da adesso in poi saranno valide per l’estrazione di mercoledì 12 gennaio 2022. (Aggiornamento di MB)

DUBBI SUI NUMERI DA GIOCARE? SCHIARIAMOCI LE IDEE CON LE STATISTICHE DEL MILLION DAY

L’estrazione del Million Day si terrà alle ore 19.00 ma c’è ancora una step da superare, ovvero quello legato alle statistiche del gioco Lottomatica. Iniziamo con i numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: in prima posizione troviamo il 28 con 44 estrazioni, seguito dal poker 1-3-30-50 con 42 estrazioni. Il 51 segue con 41 estrazioni, mentre 36 e 41 non vanno oltre 40 estrazioni. Segnaliamo infine la frequenza di 45 e 21, rispettivamente con 39 e 38 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in prima posizione c’è il 33, assente da 51 estrazioni. 12 e 15 seguono con una latitanza di 36 e 29 turni, mentre 7 e 16 non vengono estratti da 23 e 21 concorsi. Non si hanno notizie di 36 e 46 da 20 e 19 giorni. (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 11 GENNAIO 2022

16 – 20 – 24 – 41 – 46

MILLION DAY, SERATA RICCA DI PREMI?

Sono trascorsi undici giorni dall’inizio del nuovo anno ma ancora nessun maxi-vincitore al Million Day. La speranza è che oggi potrebbe essere il giorno giusto per centrare la combinazione vincente e cambiare la vita di qualche persona: alle ore 19.00 è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti del concorso di oggi, martedì 11 gennaio 2022…

Il Sussidiario vi riporterà la cinquina dorata del Million Day qui a fondo pagina, ma in alternativa potrete potrete seguire l’estrazione in diretta live in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Attenzione però, i giochi sono ancora aperti: fino alle ore 18.45, infatti, avete la possibilità di piazzare le ultime scommesse in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries.

LE TIPOLOGIE DI SCOMMESSA DEL GIOCO LOTTOMATICA

L’estrazione del Million Day è alle porte e non ci resta che andare a conoscere le modalità di scommessa a disposizione per l’appuntamento con il gioco Lottomatica. La schedina del MD prevede cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è sempre di 1 euro. Questa è la giocata singola, mentre la giocata plurima è leggermente più articolata: questa permettedi inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, e al costo di 1 euro. Infine c’è la giocata sistemistica, che consente la compilazione di una combinazione da sei a nove numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. Appuntamento a tra poco per conoscere la combinazione della cinquina vincente…

