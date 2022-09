Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi martedì 13 settembre 2022

MILLION DAY e EXTRA MILLIONDAY, QUANDO È STATO VINTO ULTIMO MILIONE IN PALIO?

Nella giornata di oggi, martedì 13 settembre 2022, vanno in scena le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, nella speranza che si rivelino foriere di gioia e soddisfazione per tutti gli appassionati, con grida di giubilo che alle nostre latitudini non si levano da oltre un mese, visto e considerato che l’ultimo milione di euro distribuito è datato 9 agosto ed è stato vinto a Taranto, in Puglia, per mezzo di una giocata singola da 1 euro.

Cogliamo l’occasione per rinnovare a tutti voi il ricordo del fatto che, con la cinquina alla quale sono state affidate speranze di vittoria per il Million Day, si può prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima. Esistono in tutto tre tipi di giocate che possono essere abbinati all’Extra Million Day: la singola, la plurima e la sistemistica. Nel primo caso il costo è di un euro, nel secondo il prezzo è connesso alle giocate singole effettuate, nel terzo la tariffa è di un euro per ogni combinazione. Le scommesse per le estrazioni di oggi sono aperte fino alle 20.20, mentre dalle 20.35 si apriranno quelle per il giorno seguente.

CLASSIFICA DEI NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

La graduatoria dei numeri frequenti del Million Day potrebbe regalare spunti adatti a intercettare i numeri vincenti ed è per questo che noi vi proponiamo una sua analisi approfondita, sperando possa rivelarsi al tempo stesso fortunata. Esordiamo dicendovi che al primo posto della classifica resiste il 9, che di apparizioni ne ha raccolte 45. Alle sue spalle, poi, si trova un curioso quartetto, composto dal 52, dal 30, dal 24 e dal 22, tutti a quota 41 estrazioni.

Passando poi ai numeri frequenti dell’Extra MillionDay, in vetta alla graduatoria si trovano il 5 (27 estrazioni) e il bis composto dal 29 e dal 19 (25). Seguono a stretto giro di posta il 44 e il 32 (23). Non rimane, a tal punto, che impugnare il proprio talismano e attendere con sacrosanta pazienza che scocchino le 20.30 sull’orologio, quando si potrà finalmente comprendere se le gerarchie che trovano spazio nel presente articolo saranno destinate a subire ribaltoni o se resteranno invariate.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

Anche la classifica dei numeri ritardatari del Million Day si potrebbe rivelare in qualche maniera utile a riscontrare indicazioni utili a consentire di addivenire all’individuazione dei numeri vincenti del giorno. Nella top 5 dei ritardatari al primo posto vi è il 22, latitante da 61 estrazioni. In seconda posizione c’è il 46, che ha sin qui accumulato 37 turni di assenza. Sul terzo gradino del podio troviamo il 40 (28), seguito dal 32 (24) e dal 35 (23).

Se si rivolge poi un’occhiata ai numeri ritardatari dell’Extra MillionDay, emerge la seguente graduatoria: nella posizione di vertice si trova il 31 (40 turni di ritardo), che mantiene un divario davvero risicato rispetto alla seconda posizione. In tal senso, la top five viene completata dal 10 (38 assenze), dal 17 (31) e, infine, dal tandem al quale danno vita il 49 e il 15 (29).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 13 SETTEMBRE 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 13 SETTEMBRE 2022

