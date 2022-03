Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 15 marzo 2022

MILLION DAY ESTRAZIONE DI OGGI 15 MARZO 2022

Anche oggi, martedì 15 marzo 2022, è pressoché giunto il momento di osservare una nuova estrazione del Million Day, i cui numeri vincenti potrebbero regalare un’esultanza sfrenata a uno o più giocatori, permettendo loro di incamerare una ricca cifra e di guadagnare, improvvisamente, una maggior solidità economica e garanzie più difficili scalfire in chiave di pianificazione del proprio domani. Come sempre, la cinquina sarà annunciata alle 19 e non appena sarà disponibile troverà spazio all’interno di quest’articolo, grazie al puntuale servizio di aggiornamento a cura dalla redazione de “IlSussidiario.net”. Ricordiamo, poi, che esiste al tempo stesso la possibilità di assistere alla diretta dell’estrazione presso le ricevitorie di tutt’Italia, sul sito internet www.millionday.it o sull’applicazione Lotto. In alternativa, si può consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 14 marzo 2022: cinquina fortunata?

Sono trascorsi già 5 giorni, intanto, dal palesarsi dell’ultimo vincitore milionario del Million Day in ordine cronologico: era giovedì scorso quando, a Ciampino, per mezzo di un sistema integrale fu vinto un milione di euro. In precedenza, invece, il maxi-montepremi era stato acciuffato da uno scommettitore di Volpiano (Torino), abile nel centrare la sequenza esatta con una giocata singola da un euro. Le altre quattro vincite del 2022 sono così riepilogabili: il 22 febbraio scorso, a Martano (Lecce), un giocatore si è aggiudicato il milione di euro con una schedina plurima da 5 euro. Prima ancora hanno esultato una persona di Abano Terme, in Veneto (11 febbraio), uno scommettitore di Milano (7 febbraio) e un giocatore di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria (21 gennaio).

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 13 marzo 2022: cinquina fortunata?

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 15 MARZO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LE STATISTICHE DEL MILLION DAY: NUMERI FREQUENTI E RITARDATARI

Mentre rimaniamo in attesa di scoprire la cinquina vincente del Million Day di oggi, martedì 15 marzo 2022, è d’uopo analizzare brevemente le speciali statistiche collegate a questa lotteria, dedicandosi in modo particolare ai numeri frequenti, vale a dire quelli che si palesano con maggior continuità. In vetta a questa speciale classifica si trova il 28 con 46 estrazioni, tallonato dal 50 (43) e dal tandem formato dal 30 e dal 27 (42). Il poker di testa è seguito quindi dal 55 e dal 53 (41). A chiudere la top ten, infine, è il quartetto composto dal 41, dal 18, dal 3 e dall’1 (39).

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 12 marzo 2022: cinquina fortunata?

Fra i numeri ritardatari del Million Day scopriamo invece che, al primo posto della graduatoria, si conferma il 29 (35 assenze), cui seguono, nell’ordine, il 51 (34) e il 38 (28). A completare la classifica dei dieci numeri meno presenti del Million Day sono il 31 (25), il 36 (22), il 6 (20), il 37 (19), il 26 (18), il 19 (16) e il 24 (15).



© RIPRODUZIONE RISERVATA