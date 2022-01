Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 18 gennaio 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY: OGGI RICCHI PREMI?

Quest’oggi, martedì 18 gennaio 2022, si presenta il primo appuntamento della settimana con il Million Day, che, con una nuova estrazione e con i suoi numeri vincenti, potrebbe regalare una gioia improvvisa e travolgente ai giocatori. La cinquina vincente sarà annunciata nel tardo pomeriggio odierno (alle 19) e sarà possibile ritrovarla all’interno del presente articolo, grazie al servizio di aggiornamento de “IlSussidiario.net”. Vi rammentiamo, tuttavia, anche la presenza di alcune alternative per restare informati, fra cui la diretta live nelle ricevitorie, sul sito www.millionday.it, sull’app Lotto e consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Million Day, fino a questo istante, ha elargito premi milionari a 200 giocatori, di cui 54 nel 2021, mentre non si è ancora palesato il primo vincitore del 2022. Infatti, nel giorno di San Silvestro è stata annotata l’ultima vincita di questa lotteria: era venerdì 31 dicembre e uno scommettitore di Crema si è accaparrato l’intera posta in palio con una schedina da un euro. Quello di oggi sarà il giorno giusto per celebrare il vincitore numero uno del nuovo anno?

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 18 GENNAIO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, COME SI GIOCA? LE TIPOLOGIE DI SCOMMESSA

I numeri vincenti del Million Day di oggi, martedì 18 gennaio 2022, saranno svelati tra poco. Vi ricordiamo che per è sufficiente compilare una schedina, selezionando numeri compresi tra l’1 e il 55, per sfidare la sorte e provare a portarsi a casa l’agognato milione di euro. Le modalità di gioco sono semplici, con tre tipologie di scommessa contemplate: la prima è la cosiddetta giocata singola, attraverso la quale si pronosticano cinque numeri al costo di un euro. Troviamo poi la plurima (fino a 10 giocate singole in un unico scontrino) e, da ultimo, la sistemistica, con la possibilità di puntare su 9 numeri.

Non disperate, però, se la cinquina vincente del Million Day non racchiude tutti i vostri numeri: tra le possibilità di vincita, infatti, ce ne è anche una da 1.000 euro, dedicata a coloro che indovinano quattro numeri su cinque. Il consiglio è quello di consultare attentamente la bolletta prima di etichettarla come “non vincente”, ricorrendo a tutti i metodi esistenti per l’esecuzione delle operazioni di controllo.



