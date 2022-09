ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 20 settembre 2022: i premi

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

Con il Million Day e i suoi numeri vincenti quale cifra ci si può portare a casa? Con cinque punti totalizzati, si può agguantare un milione di euro, mentre si acciuffano mille euro quando i numeri intercettati sono quattro. Se vengono pronosticati correttamente tre numeri, il premio è di 50 euro, invece sono soltanto 2 gli euro che si aggiudica chi ne indovina due. Spostandoci all’estrazione dell’Extra MillionDay, vi ribadiamo l’esistenza della chance di ottenere i seguenti importi: con cinque punti in totale, si conquista un decimo del jackpot del Million Day (100mila euro). Mille euro finiscono nelle tasche di chi intercetta 4 numeri (100 euro, invece, vanno a chi ne azzecca 3, ndr). Infine, con soli due numeri centrati, si vincono 4 euro. I premi in denaro sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

ESTRAZIONE MILLION DAY E MILLION DAY: OGGI UN NUOVO VINCITORE MILIONARIO?

Nella giornata di oggi, martedì 20 settembre 2022, ritorna l’estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay, sperando che il milione di euro inseguito da tutti i giocatori del Belpaese possa regalare una gioia irrefrenabile al fortunato possessore della schedina. Ricordiamo che l’ultima vincita risale allo scorso 12 settembre, raggiunta con una scommessa online da tre euro eseguita da un fortunato giocatore. Nell’occasione, si è trattato della 26esima vincita milionaria di quest’anno e prima ancora, il 9 agosto, a Taranto era stato celebrato un ulteriore successo milionario.

Vi rammentiamo che, ricorrendo ai cinque numeri scelti per il Million Day, si può partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima tornata di numeri estratti. Inoltre, vi sono tre tipologie di giocate che possono essere abbinate all’Extra Million Day: si tratta della singola, della plurima e della sistemistica. Il costo con la singola è di un euro, con la plurima è legato alle giocate singole effettuate, con la sistemistica la tariffa è pari a un euro per qualsivoglia combinazione. Le scommesse si concluderanno alle 20.20 per il concorso del giorno, mentre dalle 20.35 in poi si potrà piazzare la propria puntata per il concorso della giornata successiva.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 20 SETTEMBRE 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 20 SETTEMBRE 2022

CLASSIFICA NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

La classifica dei numeri ritardatari del Million Day potrebbe rivelarsi in qualche modo utile a riscontrare indicazioni fondamentali per l’individuazione dei numeri vincenti. Ecco perché ci apprestiamo ad analizzarla nel dettaglio con voi lettori, sperando anche di portarvi fortuna. Nella top 5 dei ritardatari, al primo posto vi è il 46, latitante da 44 estrazioni. In seconda posizione c’è il 40, che ha sin qui accumulato 35 turni di assenza. Sul terzo gradino del podio troviamo il 35 (30), seguito dal 31 e dal 12 (28).

Se poi si dà un’occhiata ai ritardatari dell’Extra MillionDay emerge invece la seguente graduatoria, nella cui posizione di vertice si trova il 10 (45 turni di ritardo), che mantiene un considerevole margine rispetto alla seconda posizione. In questo senso, la top five viene completata dal 17 (38 assenze), dall’8 (32), dal 2 (30) e dal 21 (29).

CLASSIFICA NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

Anche la graduatoria dei numeri frequenti del Million Day potrebbe offrire spunti utili per giungere a individuare i cinque numeri vincenti. Vi proponiamo una sua lettura approfondita, asserendo in prima battuta che al primo posto della classifica resiste il 9, che di apparizioni ne ha raccolte 47. Alle sue spalle, poi, si fanno strada il 53 e il 52 (42) e il tandem composto da 24 e 22 (41).

Per ciò che riguarda i numeri frequenti dell’Extra MillionDay, in vetta alla graduatoria si ergono il 5 (27 estrazioni), il 29 (26) e il 19 (25). Seguono a stretto giro di posta il 32 e il 7 (24). Non rimane quindi che incrociare le dita e attendere l’arrivo sul quadrante dell’orologio delle 20.30, quando si potrà comprendere con assoluta sicurezza se queste gerarchie saranno destinate a vivere clamorosi ribaltoni o se rimarranno immutate.











