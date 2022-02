Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 22 febbraio 2022

MILLION DAY, GRANDI VINCITE IN ARRIVO?

Oggi, martedì 22 febbraio 2022, si palesa un’altra estrazione del Million Day, con i numeri vincenti pronti a fare esultare gli scommettitori, che si augurano di poter conferire una svolta significativa alle loro vite, quantomeno da un punto di vista meramente economico. La sequenza magica sarà rivelata alle 19 in tempo reale in quest’articolo attraverso il servizio di aggiornamento a cura de “IlSussidiario.net”. Esiste altresì l’opportunità di assistere alla diretta live nelle ricevitorie di tutta Italia, sul portale telematico www.millionday.it o sull’applicazione Lotto. In alternativa, consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Nella storia del Million Day, sono 203 i vincitori che sono stati incoronati sino a questo momento: la più recente è stata registrata l’11 febbraio ad Abano Terme, in Veneto, con una giocata in abbonamento. Precedentemente, in questo 2022 erano stati altri due i giocatori premiati dalla Dea Bendata: il primo il 21 gennaio a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, e il secondo a Milano, il 7 febbraio. Nel 2021, invece, erano stati 54 i milionari premiati dalla buona sorte.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 22 FEBBRAIO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LE STATISTICHE DEL MILLION DAY: I NUMERI RITARDATARI E I FREQUENTI SU CUI PROVARE A PUNTARE

Alle 19 di oggi, martedì 22 febbraio 2022, sarà resa nota la cinquina vincente del Million Day. Nel tentativo di ingannare l’attesa, andiamo a scoprire le statistiche relative a questo concorso a premi, con riferimento ai numeri frequenti, vale a dire quelli che si sono palesati con assiduità. In vetta alla classifica si trova il 28 con 44 estrazioni, seguito dal tandem formato dal 53 e dal 3 (42). A chiudere la top ten sono due tris, rispettivamente composti dal 50, dal 30 e dal 27 (41) e dal 41, dal 36 e dal 18 (40) e il fanalino di coda 1 (39).

Volgendo ora lo sguardo ai numeri ritardatari del Million Day, ovvero i meno presenti di questo concorso, notiamo che al primo posto della graduatoria c’è l’8 (29), davanti al 2 (27) e al 22 (20). A completare la graduatoria dei dieci numeri meno presenti del Million Day sono il 54 (17), il 10 (17), il 30 (16), il 23 (16), il 20 (16), il 16 (16) e il 13 (15).



