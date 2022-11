Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi martedì 22 novembre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Ultime ore per prendere parte all’estrazione dei numeri vincenti di Million Day ed Extra MillionDay di oggi, martedì 22 novembre 2022! Le giocate resteranno aperte fino alle 20.20, dopodiché saranno chiuse per lasciare spazio all’attesissima estrazione. A partire dalle 20.35 i giocatori potranno tornare a scommettere sulle combinazioni per la giornata di domani.

Se vi manca l’ispirazione può tornarvi utile sbirciare le statistiche di gioco. Come prima cosa, vediamo allora i numeri frequenti, cioè quelli che sono comparsi più spesso nelle ultime 50 estrazioni. Per il Million Day si tratta dei numeri 30, 48 e 52 (tutti e tre comparsi in 41 sorteggi), ma anche del 53 (42 presenze) e del 9, che ha segnato ormai 46 presenze in altrettante estrazioni. Guardando invece alla variante di gioco Extra MillionDay incontriamo i numeri 7 e 44, entrambi con 31 sorteggi alle spalle, il 5 e il 19, tutti e due scelti per 33 volte, e in cima alla classifica il 32, che si è fatto notare per 34 serate.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Anche i numeri ritardatari possono rivelarsi utili da tenere sotto controllo, in attesa che riservino qualche sorpresa ai giocatori che hanno deciso di scommettere sulla loro comparsa nella cinquina vincente. Il Million Day vede tra i numeri ritardatari il 44 (26 assenze), il 20 (latitante da 28 estrazioni), il 31 (29 assenze) e il 5, che non si fa acchiappare da 50 serate.

Non dimenticatevi della classifica dell’Extra MillionDay nel compilare la vostra schedina in ricevitoria oppure online: qui i grandi assenti sono il 48 (da 23 estrazioni), il 37 (26 assenze), l’1 e il 31 (entrambi dati per dispersi da 33 serate) e il 12, che sfugge agli scommettitori da 40 sorteggi.

