Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 25 gennaio 2022

MILLION DAY, ESTRAZIONE FORTUNATA?

Anche quest’oggi, martedì 25 gennaio 2022, si palesa un nuovo appuntamento con l’estrazione del Million Day e i suoi numeri vincenti, che potrebbero regalare non soltanto una grande gioia, ma anche una svolta importante e significativa nella vita di chi possiede la bolletta fortunata. La cinquina vincente sarà rivelata alle 19 e troverà spazio all’interno del presente articolo in tempo reale, grazie al servizio di aggiornamento offerto da “IlSussidiario.net”. Fra le alternative esistenti per restare informati sugli esiti dell’appuntamento odierno, ricordiamo la possibilità di assistere alla diretta live nelle ricevitorie d’Italia, sul portale telematico www.millionday.it o sull’applicazione Lotto e di consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

In più, vi comunichiamo che è stato finalmente spezzato l’odioso tabù legato al nuovo anno per quanto riguarda il Million Day: dopo i 200 milionari fatti registrare dal concorso a premi targato Lottomatica, di cui 54 nel solo 2021, venerdì 21 gennaio è stato finalmente celebrato il primo vincitore del milione di euro del 2022 (a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, con una schedina da un euro). In data odierna sarà già il momento di brindare a un ricco bis?

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 25 GENNAIO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

QUALI NUMERI GIOCARE AL MILLION DAY DI OGGI? DIAMO UNO SGUARDO ALLE STASTISTICHE

Attendiamo pazientemente di scoprire la cinquina magica dell’estrazione del Million Day, ma, nel contempo, non possiamo esimerci dal dare un’occhiata alle statistiche relative a questo concorso a premi, concentrandoci in particolar modo sui numeri frequenti, ovvero quelli che si sono palesati con maggior assiduità. In cima alla classifica troviamo il 28 con 46 estrazioni, seguito dal 3 (44) e dal 30 (42). Poi, dalla quarta alla decima posizione, troviamo il 50 (41 apparizioni), l’1 (41), il 51 (41), il 41 (39), il 36 (39), il 46 (38) e il 18 (38).

Spostando invece lo sguardo ai numeri ritardatari del Million Day, ossia i meno presenti di questo concorso, al primo posto della graduatoria c’è il 21 (assente da 29 estrazioni), tallonato dal 53 (28) e dal tandem composto dal 43 e dal 29 (entrambi con 26 turni di ritardo). A completare la top ten dei numeri meno presenti del Million Day sono il 55 (25), il 45 (25), il 48 (22), il 10 (21), il 34 (19) e il 23 (18).



