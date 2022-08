Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi martedì 30 agosto 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY, CACCIA AL MILIONE: LE REGOLE

Avete ancora tempo fino alle 18.45 per giocare e candidare la vostra cinquina all’estrazione di questa sera, ma siete sicuri di conoscere proprio tutto tutto sulle regole di gioco del MillionDay e dell’Extra MillionDay? La base del gioco consiste nel scegliere dei numeri compresi tra 1 e 55. Partecipando con una giocata singola (al costo di un euro) potete scegliere cinque tra questi numeri, quindi una sola cinquina. Con una giocata plurima, invece, potete optare per più cinquine per un massimo di 10 (se vi recate in una ricevitoria, il massimo è 5). Se invece volete optare per i sistemi di gioco più complessi, per esempio quelli integrale e ridotto, potete scegliere 6 oppure 9 numeri.

Per partecipare all’Extra MillionDay, invece, dovrete aggiungere il costo di un ulteriore euro alla vostra giocata. In questo modo candidate i numeri che avete scelto a una seconda estrazione, quindi a una seconda possibilità di vincere. Oltre alle ricevitorie e alla App MyLotteries, potete giocare anche recandovi presso i rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

CLASSIFICA DEI NUMERI FREQUENTI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

In attesa di scoprire se l’estrazione di questa sera (che, ricordiamo, avverrà come sempre alle 20.30) sarà quella fortunata, vediamo insieme quali sono i numeri estratti più di frequente negli ultimi 50 sorteggi e chissà che non vi diano l’ispirazione giusta per portare a casa una bella vincita! Curiosiamo come prima cosa tra le statistiche del MillionDay, che tra i grandi favoriti vede i numeri 30 e 53 (entrambi scelti per 40 estrazioni), il 22 e il 52 (protagonisti di 41 serate) e infine il numero 9, re indiscusso di 45 turni.

Le statistiche della variante di gioco Extra MillionDay ci propongono invece il numero 1, scelto per 21 serate, seguito dai numeri 19, 29 e 32, tutti e tre estratti 23 volte. Infine troviamo il 5, protagonista di 26 sorteggi.

I NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Avventuriamoci ora in un terreno un po’ più rischioso, ma che non mancherà di incuriosire gli appassionati e i giocatori più spericolati: quello dei numeri ritardatari del gioco. La top five di grandi assenti del MillionDay si apre con il 13 (latitante da 33 estrazioni), seguito dal 26 (36 assenze), dal 27 e dal 29 (entrambi con 38 assenze), e infine dal 22, che manca all’appello da 47 sorteggi.

Anche l’Extra MillionDay è caratterizzato da alcuni numeri più timidi di altri, a cominciare dal 27, assente ormai da 25 serate, e seguito dal 19 e dal 36 (entrambi con 26 assenze), dal 38 (30 assenza) e infine dal 36 (45 assenze).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 AGOSTO 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 30 AGOSTO 2022

