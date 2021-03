ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 30 marzo 202: scopri la combinazione

Pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, martedì 30 marzo 2021. Come ormai ben sappiamo, chi indovina la cinquina vincente si porta a casa 1 milione di euro, ma sono previsti anche dei premi secondari: chi indovina quattro numeri si porta a casa 1.000 euro, chi ne azzecca tre si porta a casa 100 euro, mentre chi ne becca due si deve accontentare di 2 euro. Ricordiamo che azzeccare la cinquina vincente non è propriamente immediato: la probabilità di vincita è di 1 su 3.478.761. In attesa di scoprire se incoroneremo il 160esimo vincitore della storia del gioco Lottomatica, Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani per l’estrazione del Million Day di mercoledì 31 marzo 2021. (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 30 MARZO 2021

21 – 30 – 43 – 49 – 51

CACCIA AL NUOVO VINCITORE DEL MILLION DAY

Nuovo giorno, nuova estrazione del Million Day: alle ore 19.00 sarà il momento di conoscere i cinque numeri vincenti di oggi, martedì 30 marzo 2021. Il mese di marzo è stato particolarmente prolifico: ben otto nuovi milionari in appena trenta giorni. L’ultima maxi-vincita risale a venerdì 19 marzo 2021, premiato un fortunato scommettitore di Catania, in Sicilia, che ha puntato su una giocata singola da 1 euro.

Siamo alla ricerca del 160esimo vincitore milionario della storia del Million Day e in questi minuti è possibile effettuare le ultime scommesse: fino alle ore 18.45 è consentito piazzare giocate in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. L’estrazione della cinquina vincente la troverete qui su Il Sussidiario, ma in alternativa sarà possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

LE STATISTICHE DEL MILLION DAY

In attesa dell’estrazione della combinazione vincente del Million Day, ora accendiamo i riflettori sulle statistiche del gioco targato Lottomatica. Partiamo dai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: primo posto al 46 con 44 estrazioni, seguito da 27 e 29 con 43 estrazioni. Il 17 è fermo a quota 42 estrazioni, mentre 2 e 51 sono a 41 estrazioni.

Passiamo adesso ai numeri ritardatari del Million Day, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica troviamo il 26, che non si fa vedere da 48 turni. La medaglia d’argento va al 32, assente da 30 giorni, mentre quella di bronzo spetta al 5, latitante da 29 concorsi. Il 39 manca all’appello da 27 turni, mentre del 40 non si hanno notizie da 25 giorni. Segnaliamo infine l’assenza di 6 (23 estrazioni), 7 (21 estrazioni) e 53 (20 estrazioni).

