Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi martedì 31 gennaio 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Ultima attesa di gennaio per l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay, che anche oggi martedì 31 gennaio 2023 tiene con il fiato sospeso numerosi giocatori. Sembra difficile poter raggiungere una seconda vincita dopo quella segnata a Potenza il 26 gennaio, ma gli scommettitori non si perdono d’animo. Per ingannare l’attesa e per sperare di agguantare i numeri giusti, allora, è utile ripassare le statistiche ufficiali del gioco.

Tra i numeri che potrebbero tentare di più i giocatori ci sono quelli frequenti, ossia i numeri che sono stati pescati più spesso nelle ultime cinquanta estrazioni. Per il Million Day si segnalano il 52 con le sue 41 estrazioni, la coppia del 26 e del 30 con 42 presenze ciascuno, il 53 con 43 sorteggi e infine il 9 che continua a dominare la cima con 44 turni. Per l’Extra MillionDay, la classifica vede la presenza del 2 con 37 turni, del 46 con 38 sorteggi, del 7 che è già stato estratto 40 volte, e della coppia 5 e 32 con 41 serate ciascuno.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Mentre consultiamo le statistiche di gioco, è bene anche ricordare che si può giocare al Million Day e all’Extra MillionDay fino alle ore 20.20. L’estrazione serale si terrà alle 20.30, e a partire dalle 20.35 si riapriranno le giocate in vista di domani.

Vediamo ora i numeri potenzialmente più rischiosi, cioè quelli ritardatari, che non compaiono sul piccolo schermo da intere settimane. Nel Million Day vediamo il 12 con 25 assenze, il 2 con 30 turni, il 28 con 31 assenze e il 41 che non risponde all’appello da 32 serate. Per la variante di gioco Extra MillionDay, tra i numeri ritardatari si segnalano il 50 con 24 assenze, il 25 che latita da altrettante estrazioni, il 44 che ha saltato gli ultimi 31 turni, il 22 con 32 assenze e il 27 che finora ha collezionato 44 assenze.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 31 GENNAIO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 31 GENNAIO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

