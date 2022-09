Estrazione Million Day/ Scopri i numeri vincenti di oggi 6 settembre 2022

I NUMERI VINCENTI DEL MILLON DAY E EXTRA MILLION DAY: ANCHE STASERA CACCIA AL MILIONE

L’estrazione delle cinquine fortunate del MillionDay e dell’extra MillionDay di oggi, martedì 6 settembre 2022, si è appena svolta come di consueto alle 20.30. Noi de ‘IlSussidiairo.net’ abbiamo seguito la diretta e ora potete leggere qui di seguito i numeri scelti dalla Dea Bendata. Come ogni sera, potete consultarli comodamente anche sul sito ufficiale del gioco e sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Se non avete a disposizione un pc o uno smartphone, potete consultarli anche recandovi alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset oppure facendo un salto nella vostra ricevitoria di fiducia. Ma non indugiamo oltre, andiamo subito a scoprire quali sono i numeri fortunati di questa sera e cosa bisogna fare per riscuotere gli eventuali premi! (agg. Marta Duò)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 SETTEMBRE 2022

20 – 42 – 45 – 47 – 48

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 6 SETTEMBRE 2022

7 – 35 – 50 – 52 – 54

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, ESTRAZIONE RICCA? ECCO COME RISCUOTERE LA POSSIBILE VINCITA

Ora è il momento di approfondire come si fa a riscuotere i premi del MillionDay e dell’Extra Million Day che, ricordiamo, si possono ottenere indovinando anche solo due numeri sui cinque fortunati. Per richiederli, avrete bisogno obbligatoriamente dello scontrino integro e originale. Se vi siete aggiudicati una cifra fino a 543,48 euro, potete ritirarla in una qualsiasi ricevitoria. Se invece il vostro premio è compreso tra 543,48 euro e 10.500 euro, la procedura ufficiale prevede che vi rivolgiate alla stessa ricevitoria in cui avete effettuato la giocata. Infine, gli importi superiori a 10.500 euro vanno riscossi recandovi di persona presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Roma, portando con voi un documento di identità valido, il codice fiscale e la richiesta di pagamento.

Chi gioca online tramite la App MyLotteries invece riceverà i premi fino a 10.500 euro come accredito sul conto di gioco, mentre per importi superiori resta l’obbligo di recarsi in una filiale Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Roma, muniti dei documenti richiesti. Per la riscossione c’è tempo fino al sessantesimo giorno dopo l’affissione del Bollettino Ufficiale. In conclusione, vi lasciamo un semplice trucchetto per conoscere subito l’esito della vostra giocata e l’importo dei vostri premi: andate sul sito del MillionDay oppure accedete alla App MyLotteries e ricopiate il numero della schedina nel form apposito. Il sistema vi dirà subito se avete vinto e a quanto ammonta il vostro premio, così da non rischiare di sbagliare! (agg. Marta Duò)

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY, LE REGOLE DELLA CACCIA AL MILIONE

Il Million Day vi incuriosisce ma non sapete proprio da che parte iniziare? Cominciamo allora dalle basi: potete partecipare giocando in ricevitoria oppure dai rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Se preferite giocare online, vi basta scaricare la App MyLotteries e aprire un conto di gioco. Ora passiamo alle regole vere e proprie! Sia nel Million Day quanto nell’Extra MillionDay, dovete selezionare dei numeri compresi tra 1 e 55. Potete sceglierne cinque, cioè una “giocata semplice”, al costo fisso di un euro. Potete selezionare più di una cinquina (giocata plurima), sempre al costo di un euro l’una, fino a un massimo di 5 se giocate in ricevitoria o di 10 se siete giocatori online. Se non amate ragionare per cinquine, esistono sistemi di gioco più complessi che permettono di scegliere 6 o 9 numeri, come quello integrale e ridotto.

Ora parliamo della variante di gioco Extra MillionDay, che può rappresentare una seconda possibilità per i vostri numeri accuratamente selezionati. L’estrazione infatti avviene dopo quella del Million Day e prende in considerazione i 50 numeri che avanzano dal primo sorteggio. La partecipazione prevede il costo di un ulteriore euro. (agg. Marta Duò)

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: NUOVI VINCITORI IN ARRIVO?

Come ogni giorno, avete tempo fino alle 18.45 per giocare e partecipare all’estrazione di questa sera del MillionDay e dell’Extra MillionDay. Oltre questo termine potete invece prendere parte all’estrazione di domani. Vi resta quindi ancora qualche ora per riflettere sui numeri migliori da giocare, ma forse le statistiche del gioco potrebbero offrirvi qualche idea in più. Iniziamo a capire quali sono i numeri estratti più raramente. La top five di grandi assenti del MillionDay vede in pista il numero 48 (21 assenze), il 46 (30 assenze), il 26 (che manca da 43 estrazioni), il 29 (45 assenze) e infine il 22 che manca all’appello ormai da 54 estrazioni.

Anche i numeri ritardatari della variante Extra MillionDay potrebbero nascondere qualche piccola gemma. In questo caso, la classifica si apre con il numero 52 (28 assenze) e prosegue con il 10 (che latita da 31 sorteggi), il 27 (che manca all’appello da 32 serate), il 31 (33 assenze) e infine con il 38, così timido da mancare da 37 turni.

NUMERI FREQUENTI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, LA CLASSIFICA

Dedichiamoci ora a un veloce riepilogo dei numeri che sono invece stati scelti più di frequente nelle ultime 50 estrazioni. Le statistiche del MillionDay propongono il numero 52 (40 estrazioni), il 22 e il 24 (entrambi comparsi 41 volte), il 53 (42 presenze) e infine il 9, scelto dalla Dea Bendata per ben 45 serate.

L’Extra MillionDay non è da meno e presenta la sua personale classifica di numeri da tenere d’occhio per le prossime giocate. Si tratta in particolare dei numeri 44 (sorteggiato 22 volte), 32 (23 presenze), 29 (scelto per 24 serate), 19 (25 estrazioni) e infine il numero 5, dall’alto dei suoi 27 sorteggi.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY? TUTTI I PREMI

Il gioco offre premi in denaro anche a chi indovina due numeri tra i cinque fortunati. Due numeri danno infatti diritto a un premio di due euro. Tre numeri portano la vincita a cinquanta euro e quattro a mille euro. Con cinque numeri accederete al desideratissimo premio da un milione di euro.

Le vincite della variante di gioco Extra MillionDay invece possono dipendere da quanti numeri avete già indovinato durante l’estrazione del MillionDay. Nella situazione più semplice, se indovinate due numeri fra i cinque “extra” , otterrete un premio di quattro euro. Con tre numeri incasserete cento euro e con quattro mille euro. Indovinando la cinquina “extra” avrete infine diritto a centomila euro. Ricordiamo che tutte queste cifre sono al netto del prelievo sulle vincite, per legge pari all’8%.











