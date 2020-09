Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 8 settembre 2020

Torna anche oggi la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day: alle ore 19.00 si terrà l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi martedì 8 settembre 2020 del Million Day e potrete come sempre controllare la combinazione dei numeri vincenti qui a fondo pagina. In alternativa sarà possibile seguire l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. C’è grande attesa di conoscere il nuovo vincitore della storia del gioco targato Lottomatica.

COME SI GIOCA?

Il primo premio del Million Day è sempre di un milione di euro, ma ce ne sono molti altri decisamente minori ma comunque interessanti. Indovinando quattro numeri della combinazione, ad esempio, sarà possibile portarsi a casa la vincita di 1000 euro. Si scende tuttavia a 50 euro con il “3” mentre intercettando solo due numeri della cinquina estratta sarà possibile ottenere il corrispettivo di una doppia giocata singola, ovvero 2 euro. Per giocare le modalità sono sempre le medesime dall’inizio del gioco (febbraio 2018) ad oggi: basta selezionare i propri cinque numeri fortunati scelti tra 1 e 55 compresi, metterli in schedina entro le 18.45 e tenere le dita incrociate fino alle 19.00, orario dell’estrazione giornaliera. Basterà un solo euro per cambiare definitivamente la propria vita!

MILLION DAY: APP MY LOTTERIES O ONLINE?

Non solo la classica ricevitoria fisica: al Million Day è possibile giocare anche attraverso l’App My Lotteries o online. Grazie all’App Ufficiale Lotto e Gratta e Vinci, infatti, è possibile procedere con la verifica delle vincite ma si potranno seguire anche le estrazioni in tempo reale, organizzare le proprie giocate e trovare tutte le informazioni sui precedenti concorsi. Per scaricarla gratuitamente basta inquadrare il QR Code presente sul sito di Million Day oppure dal sito www.mylotteries.it accedendo tramite il proprio smartphone. Al Million Day si potrà giocare anche comodamente da casa, online, sul sito ufficiale di Lottomatica. Basta registrarsi al sito e usufruire subito del bonus di benvenuto fino a 10 euro previa prima ricarica del valore minimo di 10 euro entro 90 giorni dalla registrazione del conto gioco ed entro il 31 dicembre 2020. Una volta registrati ed aperto il proprio conto gioco sarà quindi possibile completare la giocata online e tentare la fortuna al Million Day!

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 8 SETTEMBRE 2020

–

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



