Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi mercoledì 12 gennaio 2022

MILLION DAY, IN ARRIVO LA SUPER VINCITA?

Nuovo giorno, nuovo appuntamento con il Million Day. Come da tradizione, alle ore 19.00 in punto è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti del concorso di oggi, mercoledì 12 gennaio 2022. Fino alle ore 18.45 sarà possibile piazzare le ultime scommesse in vista del disvelamento della combinazione dorata: potrete giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries.

Non abbiamo ancora individuato il primo vincitore del Million Day di questo 2022: l’ultima maxi-vincita è stata registrata lo scorso 31 dicembre a Crema, in Lombardia, grazie ad una giocata singola dal costo di 1 euro. Alle ore 19.00, come spiegato in precedenza, è programmata l’estrazione dei cinque numeri vincenti: potrete seguirla in diretta live in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 12 GENNAIO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LE TIPOLOGIE DI GIOCATA DEL MILLION DAY

Mancano davvero pochi minuti all’estrazione della combinazione vincente ed è tempo di andare a ripassare le tipologie di giocata del Million Day. Partiamo dalla giocata singola: questo modalità consente di scegliere 5 numeri da scegliere tra 1 e 55 compresi, costo di 1 euro. Poi abbiamo la giocata plurima e la giocata sistemistica: la prima consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro; si può giocare in abbonamento fino a 5 concorsi. La seconda permette di scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. La giocata singola si può giocare in abbonamento fino a 20 concorso, mentre plurima e sistemistica si possono giocare in abbonamento fino a 5 concorsi. Appuntamento a tra poco per le statistiche del gioco Lottomatica…

