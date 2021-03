ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti: scopri la combinazione di oggi 17 marzo 2021

Pochi minuti fa, alle ore 19.00 in punto, si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, mercoledì 17 marzo 2021, ed è possibile controllare la cinquina che vale 1 milione di euro qui sotto. C’è grande curiosità di conoscere il 158esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica e non ci resta che scoprire se sarà il giorno giusto per incoronarlo. Ricordiamo che ovviamente non mancano dei riconoscimenti secondari: 1.000 per chi azzecca quattro numeri, 100 euro per chi indovina tre numeri e 2 euro per chi becca due numeri. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Non ci resta che darvi appuntamento a domani, giovedì 18 marzo 2021, per una nuova estrazione del Million Day! (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 17 MARZO 2021

19 – 24 – 50 – 52 – 54

MILLION DAY TORNA L’ESTRAZIONE DEL PREMIO MILIONARIO

Conosceremo oggi il 158esimo vincitore milionario della storia del Million Day? Non ci resta che scoprirlo: tra pochi minuti è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, mercoledì 17 marzo 2021. Il mese di marzo è stato parecchio fortunato, con ben 7 vincitori in appena 16 giorni: l’ultima maxi-vincita risale a due giorni fa, premiato uno scommettitore di Arosio (CO) grazie ad una giocata da 1 euro.

Fino alle ore 18.45 è possibile piazzare le ultime scommesse del Million Day: i giocatori hanno la facoltà di effettuare le ultime schedine in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. Quindici minuti più tardi è prevista l’estrazione, che potrete seguire in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. In alternativa noi vi proporremo la cinquina dorata a fondo pagina.

LE TIPOLOGIE DI GIOCATA DEL MILLION DAY

A pochi minuti dall’attesissima estrazione dei numeri vincenti del Million Day, andiamo a scoprire quali sono le tipologie di giocata offerte da Lottomatica. In questi minuti è possibile effettuare le ultime scommesse del caso, partiamo dalla giocata base: parliamo dalla singola, che prevede la compilazione di una schedina con cinque numeri, tra 1 e 55 compresi, e l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Passiamo poi alla giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1€. Infine c’è la giocata sistemistica, che permette di scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole, mentre il secondo ne sviluppa solo una parte.

