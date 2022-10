Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, mercoledì 19 ottobre 2022

MILLION DAY, L’ULTIMA VINCITA DA 1 MILIONE DI EURO RISALE AL…

Altro giro, altra corsa con i numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay, che anche quest’oggi, mercoledì 19 ottobre 2022, nell’auspicio che il milione di euro venga finalmente assegnato dopo più di un mese di latitanza. È dal 12 settembre scorso che non si palesa un vincitore milionario: in tale circostanza a esultare fu un fortunato scommettitore che indovinò la combinazione esatta per mezzo di una giocata online da 3 euro.

Vi rammentiamo che i cinque numeri selezionati per il Million Day possono consentire di prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri (Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo il primo sorteggio. Tuttavia, bisognerà scegliere la tipologia di giocata desiderata fra le tre disponibili: si tratta della singola, della plurima e della sistemistica. La prima ha il prezzo di 1 euro, la plurima è strettamente connessa alle giocate singole eseguite, mentre con la sistemistica la tariffa è di 1 euro per ogni singola sequenza. Si può scommettere entro e non oltre le 20.20, mentre per il concorso del giorno seguente si potrà effettuare la propria giocata dalle 20.35.

CLASSIFICA DEI NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

La graduatoria dei numeri frequenti del Million Day si potrebbe rivelare estremamente utile per consentire di agguantare la cinquina vincente. Vi proponiamo allora una sua lettura approfondita, spiegandovi innanzitutto che al primo posto della classifica si fa strada il 52 (43 apparizioni), resistono il 30 e il 9, che di presenze ne hanno raccolte 42. Alle loro spalle, poi, si fanno strada il 53 e il 48 (40).

Per ciò che concerne i numeri frequenti dell’Extra MillionDay, invece, vi diciamo subito che in vetta alla graduatoria si erge il 5 (30 estrazioni), tallonato dal 29 (29), dal tandem a cui danno vita il 19 e il 7 (28) e dal 44 (27). Arrivati a questo punto, non resta che incrociare le dita e sedersi con pazienza sul divano, attendendo l’arrivo delle 20.30: soltanto a quell’ora, infatti, compariranno gli esiti delle estrazioni odierne e potremo capire se le gerarchie riportate qui sopra saranno sottoposte a ribaltoni impronosticabili o se, invece, resteranno del tutto immutate.

CLASSIFICA DEI NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

Anche la classifica dei numeri ritardatari del Million Day potrebbe fornire indicazioni apparentemente prive di utilità, ma in realtà incredibilmente utili per agevolare il vostro tentativo di intercettare la cinquina vincente del giorno. Osserviamola dunque insieme, scoprendo che, nella top five dei ritardatari, al primo posto vi è il 31, latitante da 57 estrazioni. In seconda posizione c’è il 13, che ha sin qui accumulato 46 turni di assenza. Sul terzo gradino del podio troviamo l’11 (44), seguito dal 16 (34). Chiude al quinto posto il 22 (32 turni).

Dando poi un’occhiata ai numeri ritardatari dell’Extra MillionDay, spicca la seguente graduatoria, nella cui posizione di vertice si trova l’8 (61 turni di ritardo). Scorrendo dalla seconda piazza in poi, osserviamo la presenza del 43 (57 assenze), del 16 (47) e, infine, della coppia costituita dal 20 e dal 3 (39 latitanze).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 OTTOBRE 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 19 OTTOBRE 2022

