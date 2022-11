MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 2 novembre 2022: le cinquine

Ritorna anche oggi, mercoledì 2 novembre 2022, l’appuntamento consueto con le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay e i loro numeri vincenti. L’inseguimento al nuovo vincitore milionario del concorso non si è ancora arrestata e c’è da dire che il mese di ottobre non si è dimostrato troppo generoso nei confronti degli scommettitori, avendone premiato uno soltanto con l’opzione Extra. Novembre si rivelerà più magnanimo? Mentre attendiamo di capirlo, vi diamo un suggerimento: evitate di strappare in mille pezzi la vostra bolletta prima di aver eseguito un controllo approfondito della vostra giocata. Soltanto dopo avere ultimato tale operazione, infatti, potrete cestinare senza rimorsi la schedina. Oltre che su “IlSussidiario.net”, i numeri vincenti potranno essere consultati nelle ricevitorie d’Italia e sul portale telematico del MillionDay. In alternativa, sarà possibile affidarsi all’applicazione MyLotteries e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 2 NOVEMBRE 2022

24 – 32 – 39 – 40 – 48

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 2 NOVEMBRE 2022

13 – 17 – 19 – 33 – 42

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

CLASSIFICA DEI NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY

Andiamo adesso ad analizzare assieme a voi lettori la classifica dei numeri ritardatari del Million Day, con l’auspicio che possa permettervi di intercettare la cinquina magica. La top five dei ritardatari vede al primo posto l’11, latitante da 58 estrazioni. In seconda posizione c’è il 22, che ha sin qui accumulato 46 turni di assenza. Al terzo posto troviamo il 19 (33), tallonato dal 5 (30) e dal 40 (23). Passando invece in rassegna i ritardatari dell’Extra MillionDay, le statistiche danno vita alla graduatoria seguente: al comando troviamo il 43 (71 turni di ritardo), che come vi raccontavamo nelle giornate antecedenti ha letteralmente creato il vuoto alle proprie spalle. In tal senso, la top five viene completata dal 3 (53 assenze), dal 33 (52) e, infine, dal 13 (25) e dal 12 (20).

I numeri frequenti del Million Day danno vita a una graduatoria che potrebbe essere più che mai indicativa e decisiva nell’individuazione della cinquina vincente. Al primo posto della classifica resiste sempre il tandem formato dal 53 e dal 9, che di apparizioni ne ha raccolte 43. Dietro di loro, si fanno strada il 30 (42), il 52 (41) e il 20 (40). In riferimento ai numeri frequenti dell’Extra MillionDay, facciamo un breve riepilogo per tutti voi lettori de “IlSussidiario.net”: in vetta si erge il 5 (32 estrazioni), tallonato dal 19 (31). Seguono a stretto giro di posta il 29 e il 7 (30) e il 32 (29). Alle 20.30 di oggi, ricordiamo, sarà possibile comprendere se tali gerarchie saranno destinate a subire ribaltoni improvvisi e clamorosi o se, invece, non subiranno particolari scossoni e resteranno sostanzialmente invariate.

ESTRAZIONE MILLION DAY DI OGGI 2 NOVEMBRE 2022: SARÀ FORTUNATA?

Il Million Day e l’Extra Million Day, unitamente ai loro numeri vincenti, saranno protagonisti anche nella serata di oggi, mercoledì 2 novembre 2022, con una nuova, duplice estrazione, accompagnata da un quesito ormai da più di un mese e mezzo in attesa di risposta: chi sarà il prossimo vincitore milionario? Dal 12 settembre scorso non viene distribuito il premio massimo, mentre più recentemente (il 24 ottobre), sono stati vinti 100mila euro a Palermo per mezzo dell’opzione Extra.

Peraltro, gli stessi numeri sui quali si è deciso di puntare per il Million Day offrono la chance di prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri (Extra MillionDay), estrapolati dai 50 rimanenti dopo il primo sorteggio. In seguito, bisognerà selezionare il tipo di giocata preferito, attingendo dal ristretto novero delle tre disponibili: la singola, la plurima e la sistemistica, che esamineremo tra poco più nello specifico. Sino alle 20.20 si potrà scommettere per il concorso del giorno e, dalle 20.35 in avanti, per quello della giornata seguente.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Come si gioca al Million Day? Qualora non siate avvezzi al gioco, non preoccupatevi: è davvero molto semplice prendere parte al concorso, anche per coloro che per la prima volta vi si accostano e non ne conoscono le regole. Tutto ciò che sarà necessario fare, sarà scegliere cinque numeri inclusi nel “gruppo” che va da 1 a 55 e, dopo avere convalidato la propria bolletta, sperare di vincere il milione di euro messo in palio ogni giorno. Per scoprirlo si dovrà attendere fino alle 20.30, quando, archiviate le estrazioni, sarà possibile comprendere quanto sia stata generosa la buona sorte.

Come vi accennavamo in precedenza, sono in tutto tre i tipi di scommessa disponibili: la giocata singola, basata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro; la plurima, grazie alla quale sono eseguite più giocate singole; la sistemistica, che ingloba una selezione da 6 a 9 numeri e richiede la scelta del sistema preferito fra quello integrale e quello ridotto. Per maggiori informazioni, consultare il sito internet ufficiale del Million Day e dell’Extra MillionDay, dove sarà possibile leggere anche i numeri vincenti.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

Quanto si può vincere con una giocata al Million Day e all’Extra MillionDay, per mezzo dei loro numeri vincenti? Un interrogativo che trova risposta certa grazie alle cifre pubblicate sul portale web dei due concorsi a premi. Iniziamo col dirvi che con il Million Day è possibile acciuffare un milione di euro se si indovinano tutti e cinque i numeri vincenti. Mille euro, invece, vengono vinti intercettandone 4. Per contro, 50 euro è il premio per 3 numeri pronosticati correttamente. Infine, il riconoscimento è pari a 2 euro quando i numeri azzeccati sono soltanto 2.

Capitolo Extra Million Day: con cinque punti realizzati su cinque ci si porta a casa la decima parte del jackpot del Million Day (100mila euro). Mille euro vanno a colui che intercetta 4 numeri, 100 euro a chi ne azzecca 3. Infine, con due numeri “centrati” si ottengono 4 euro. I premi in denaro, va da sé, sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.











