Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, mercoledì 21 dicembre 2022

MILLION DAY, SCOPRI L’ESTRAZIONE DEL CONCORSO DI OGGI

Il Million Day e l’Extra MillionDay fanno ritorno per la terza volta in questa settimana con l’estrazione dei loro numeri vincenti, che andrà in scena oggi, mercoledì 21 dicembre 2022. La Dea Bendata, proprio in prossimità del Santo Natale, sta dimostrando una ritrovata magnanimità: dopo il milione di euro vinto a Savona il 14 dicembre con un sistema integrale e i 100mila euro conquistati a Modena con l’opzione Extra, lo scorso 16 dicembre a Massafra (Taranto) è stato agguantato un altro premio a sei zeri, per effetto di una giocata singola.

Vi ricordiamo che con la cinquina utilizzata per concorrere al Million Day è possibile, aggiungendo un solo euro in più alla vostra scommessa, prendere parte anche al successivo sorteggio dell’Extra MillionDay, la cui combinazione vincente emergerà dai restanti cinquanta numeri non estratti. Voi avrete peraltro la facoltà di selezionare la tipologia di giocata prediletta: sceglierete la singola, la plurima o la sistemistica? Le scommesse chiuderanno alle 20.20 e riapriranno dalle 20.35 per il concorso del giorno seguente. Estrazioni alle 20.30.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Per giocare al Million Day occorre conoscere le regole della lotteria, le quali, tuttavia, risultano essere piuttosto semplici e intuibili agli occhi di tutti, anche di coloro che sono meno avvezzi ai concorsi a premi. Tutto ciò che sarà richiesto fare consisterà nell’individuare cinque numeri inglobati nel novero che va da 1 a 55 per augurarsi di vincere il milione di euro messo in palio ogni dì. A quel punto, dovrete soltanto attendere le 20.30 per comprendere se la buona sorte avrà voluto premiare proprio voi.

Sono in tutto tre i tipi di scommessa disponibili. Ve li riepiloghiamo in breve qui di seguito: la giocata singola, fondata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al prezzo di 1 euro; la plurima, con cui vengono eseguite più giocate singole; la sistemistica, che racchiude una selezione da 6 a 9 numeri da abbinare al vostro sistema preferito, scegliendo tra l’integrale e il ridotto. Per dettagli ulteriori, vi suggeriamo di collegarvi al portale telematico dei due concorsi.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

I numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay possono garantire ricche vincite ai giocatori di tutta Italia. La loro entità è pubblica e la si può conoscere consultando il sito internet ufficiale del gioco. Vi riassumiamo qui di seguito gli importi in palio: col Million Day è possibile acciuffare un milione di euro se si indovinano tutti e cinque i numeri vincenti. Sono mille, invece, gli euro che ci si aggiudica quando se ne intercettano 4. Cinquanta euro è poi il premio per 3 numeri pronosticati correttamente. Infine, il riconoscimento è di 2 euro quando i numeri azzeccati sono solo 2.

Attraverso l’Extra Million Day, con 5 punti su 5 ci si porta a casa la decima parte del jackpot del Million Day (100mila euro). Coloro che riescono a intercettare 4 numeri vincono mille euro, mentre 100 euro vanno a chi ne azzecca 3. Con due numeri su cinque, infine, si ha modo di ottenere 4 euro. Chiaramente, è d’uopo precisarlo, le vincite sono rapportate a una giocata da 1 euro e i premi in denaro sono indicati al netto del prelievo dell’8%.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 21 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











