Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, mercoledì 21 settembre 2022

NUMERI FREQUENTI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, SARANNO VINCENTI?

L’estrazione delle cinquine fortunate di oggi, mercoledì 21 settembre, avverrà alle 20.30, un appuntamento ormai fisso per moltissimi giocatori. Fino alle 20.20 c’è la possibilità di compilare le schedine e candidare i vostri numeri al sorteggio di questa sera, altrimenti a partire dalle 20.35 potrete partecipare all’estrazione di domani! Nell’attesa, vi aiutiamo a trovare l’ispirazione per le vostre giocate. Iniziamo quindi a vedere insieme quali sono i numeri estratti più di frequente nelle ultime 50 estrazioni del Million Day. Incontriamo subito il numero 22, protagonista di 41 serate. A seguire, i numeri 24, 52 e 53 sono stati sorteggiati tutti e tre per 42 volte. Sempre in cima alla classifica troviamo ancora il 9, scelto per 47 estrazioni.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 20 settembre 2022: le cinquine

È possibile stilare una classifica simile anche per la variante di gioco Extra MillionDay. Nelle ultime 50 estrazioni, sono stati scelti più spesso i numeri 7 e 32 (24 presenze), il 19 (25 sorteggi), il 29 (26 turni) e infine il 5, scelto per ben 27 volte.

I NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Un vero appassionato non può non sbirciare anche le statistiche sui numeri ritardatari del gioco, e noi accontentiamo subito anche i giocatori più esigenti. Chissà infatti che uno di questi numeri non si riveli la scelta giusta nelle prossime estrazioni. Vediamo subito la classifica dei grandi assenti del Million Day, dove troviamo i numeri 12 e 31 (29 assenze), il 35 (31 assenze), il 40 (che manca da 36 turni) e infine il 46 assente da ben 45 estrazioni.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Cinquine dei numeri vincenti di oggi 19 settembre 2022

Non dimentichiamoci dell’Extra MillionDay! Qui la top five vede la partecipazione dei numeri 21 (30 assenze), 2 (31 assenze), 8 (che latita da 33 turni), 17 (39 assenze) e infine del numero 10, che manca sul piccolo schermo da 46 serate.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, ESTRAZIONE RICCA? ECCO COME RISCUOTERE LA POSSIBILE VINCITA

Se state già pregustando una possibile vincita per questa sera, è bene che sappiate che cosa prevede la procedura di riscossione dei premi. Anche in questo caso infatti ci sono delle regole da seguire, descritte sul sito ufficiale del Million Day. Se avete diritto a una somma fino a 543,48 euro, potete riscuoterla recandovi in una qualsiasi ricevitoria. Avete invece vinto una cifra tra 543,48 euro e 10.500 euro? In questo caso dovete chiederla esclusivamente alla ricevitoria in cui avete effettuato la vostra giocata. Per cifre maggiori di 10.500 euro invece dovete rivolgervi a uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Roma, esibendo un documento di identità valido, il codice fiscale e la richiesta di pagamento. A prescindere dall’importo della vincita, per poter incassare i vostri premi vi sarà richiesto lo scontrino integro e originale.

ESTRAZIONE MILLION DAY e EXTRA MILLIONDAY/ Numeri vincenti di oggi 18 settembre 2022: le cinquine

I giocatori online invece ricevono un accredito direttamente sul conto di gioco per le vincite fino a 10.500 euro. Per importi superiori resta l’obbligo di recarsi in una filiale Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Roma, portando con sé tutti i documenti richiesti. Per riscuotere il proprio premio avete tempo fino al sessantesimo giorno dopo l’affissione del Bollettino Ufficiale. Per controllare l’esito della vostra giocata e avete subito un’idea del premio, accedete al sito del Million Day oppure alla App MyLotteries e ricopiate il numero della schedina nel form dedicato che trovate online. (agg. Marta Duò)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 SETTEMBRE 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 21 SETTEMBRE 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

