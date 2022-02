Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, mercoledì 23 febbraio 2022

QUANTI SONO STATI FINO AD ORA I VINCITORI DEL MAXI PREMIO DEL MILLION DAY?

È nuovamente tempo, in questo mercoledì 23 febbraio, di affrontare una nuova estrazione del Million Day, i cui numeri vincenti potrebbero consentire a qualche fortunato scommettitore non soltanto di lasciarsi andare a un’esultanza sfrenata, ma anche di pianificare un futuro meno incerto sotto il profilo economico. Lo scopriremo a partire dalla 19, orario in cui sarà rivelata la cinquina vincente, che campeggerà in tempo reale in quest’articolo attraverso il servizio di aggiornamento a cura de “IlSussidiario.net”. Esiste altresì l’opportunità di assistere alla diretta live nelle ricevitorie di tutta Italia, sul portale telematico www.millionday.it o sull’applicazione Lotto. In alternativa, consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Sono sempre 203 i vincitori della storia del Million Day: l’ultimo in ordine cronologico si è palesato in data 11 febbraio ad Abano Terme, in Veneto. Si è trattato del terzo milione di euro distribuito quest’anno: gli altri due sono stati assegnati il 21 gennaio a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, e a Milano, il 7 febbraio. Nel 2021, invece, furono 54 i milionari.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE MODALITÀ DI SCOMMESSA

Le regole per giocare al Million Day sono davvero poche e semplici. Ve le riassumiamo di seguito, in modo da consentirvi di disporre di una panoramica completa. In primis, occorre compilare una schedina da almeno un euro, puntando su cinque numeri compresi fra l’1 e il 55. Deve poi essere scelta la tipologia di giocata (ne sono ammessa in tutto tre): c’è la cosiddetta singola (cinque numeri al costo di un euro), c’è la plurima (sino a un massimo di 10 giocate singole in un unico scontrino) e c’è la sistemistica (con possibilità di scommettere su 9 numeri).

In palio non c’è solo il milione di euro, ma anche altri premi minori: tra questi ultimi ne figura anche uno da 1.000 euro, rivolto a coloro che pronosticano correttamente quattro numeri su cinque. Terminiamo dispensando i nostri consueti consigli: ricordatevi di giocare in maniera responsabile e di controllare con cura la vostra schedina prima di bollarla come non vincente, ricorrendo a qualunque metodologia esistente per le operazioni di controllo.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 23 FEBBRAIO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

