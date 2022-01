Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, mercoledì 26 gennaio 2022

MILLION DAY, ESTRAZIONE FORTUNATA?

Ritorna anche in data odierna, mercoledì 26 gennaio 2022, l’appuntamento con l’estrazione del Million Day e i suoi numeri vincenti, che potrebbe fare letteralmente svoltare la vita del possessore della bolletta fortunata. La cinquina vincente sarà rivelata alle 19 e campeggerà nel presente articolo in tempo reale, grazie al servizio di aggiornamento offerto da “IlSussidiario.net”. Tra le alternative per restare informati sugli esiti del concorso di oggi, rammentiamo la possibilità di osservare la diretta live nelle ricevitorie d’Italia, sul portale telematico www.millionday.it o sull’applicazione Lotto e di consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

È nel contempo scattata la caccia al secondo milionario del 2022: dopo i 200 milionari fatti registrare dal concorso a premi targato Lottomatica, di cui 54 nel solo 2021, venerdì 21 gennaio è stato infatti celebrato il primo vincitore del milione di euro del nuovo anno (a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, con una schedina da un euro). L’auspicio è che sia già arrivato il momento di festeggiare un altro successo a sei zeri.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 26 GENNAIO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

COME SI GIOCA AL MILLION DAY: TRE TIPI DI SCOMMESSE

Come detto, nel tardo pomeriggio di oggi saranno annunciati i numeri vincenti dell’estrazione del Million Day. Diamo una ripassata alle regole del gioco, sottolineando che occorre semplicemente compilare una schedina per avere possibilità di vittoria, scegliendo i numeri preferiti compresi fra l’1 e il 55. In totale, sono tre le tipologie di scommessa previste: giocata singola (cinque numeri al costo di un euro), giocata plurima (fino a un massimo di 10 giocate singole in un unico scontrino) e giocata sistemistica (con possibilità di puntare su 9 numeri).

Non è indispensabile indovinare tutti e cinque i numeri per portarsi a casa una somma economica: tra le possibilità di vincita, infatti, ve ne è anche una da 1.000 euro, riservata a coloro che pronosticano correttamente quattro numeri su cinque. La raccomandazione è sempre la stessa: consultate con attenzione la vostra bolletta prima di buttarla via, ricorrendo a tutti i metodi esistenti per le operazioni di controllo.



