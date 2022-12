Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, mercoledì 28 dicembre 2022

MILLION DAY: ESTRAZIONE DEL 28 DICEMBRE 2022

Siamo in attesa, come ogni giorno, di conoscere l’estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay, il gioco quotidiano che mette in palio un milione di euro. Partecipare al gioco è facilissimo: basta scegliere 5 numeri su cui puntare ed aspettare l’estrazione della cinquina vincente alle 20:30 al costo di appena 1 euro. Con una singola scommesse si può accedere persino a due estrazioni, raddoppiando dunque le possibilità di vincita senza costi aggiuntivi, vista la possibilità di giocare anche all’Extra MillionDay.

Le vincite milionarie sono frequenti in questo gioco: l’ultima è avvenuta poco prima di Natale, venerdì 16 dicembre, quando è stato vinto proprio un milione di euro grazie ad una giocata singola effettuata a Massafra, in provincia di Taranto. Appena due giorni prima il milione in palio al Million Day era stato vinto a Savona. Il 9 dicembre invece erano state addirittura 3 le vincite milionarie: due a Roma ed una a Napoli. La Dea bendata, dunque, ha più volte premiato i giocatori che hanno scelto di tentare la fortuna nel Million Day.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Dopo aver visto quanto il Million Day possa essere particolarmente fortunato, passiamo ora alle regole, che sono davvero semplicissime. Per giocare, infatti, basterà scegliere cinque numeri inclusi da 1 a 55 e attendere le estrazioni quotidiane delle 20.30. Esistono tre tipologie di giocata disponibili: la singola, fondata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro; la plurima, nella quale si possono effettuare più giocate singole; la sistemistica, che ingloba una selezione da 6 a 9 numeri e permette di scegliere il sistema che più si addice alle proprie esigenze (può essere integrale o ridotto). Sul sito del Million Day e dell’Extra MillionDay, è possibile ottenere maggiori informazioni. Qualsiasi scommessa permetterà di accedere automaticamente e gratuitamente accesso all’Extra Million Day, una seconda estrazione dalla quale vengono esclusi i primi 5 numeri usciti.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

Quanto si può vincere giocando al Million Day? I premi sono particolarmente ricchi: indovinando tutti i numeri si farà il cinque punti e dunque si andrà a vincere un milione di euro, mentre la cifra cala vertiginosamente a mille euro quando i numeri intercettati sono quattro. Quando invece sono tre i numeri azzeccati, il premio è di 50 euro. Chi indovina 2 numeri vincerà invece 2 euro. Con l’estrazione dell’Extra MillionDay, invece, si possono ottenere i seguenti importi: con cinque punti in totale, si ottiene un decimo del jackpot del Million Day (100 mila euro). Mille euro per chi indovina 4 numeri. 100 euro, invece, per chi ne indovina tre. Con soli due numeri centrati, si vincono 4 euro.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 28 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

