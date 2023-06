Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi mercoledì 28 giugno 2023

MILLION DAY, ESTRAZIONI QUOTIDIANE: NUOVO DOPPIO APPUNTAMENTO

Anche in questo mercoledì 28 giugno l’appuntamento è con il Million Day. Ci sarà oggi qualcuno che riuscirà a portare a casa un milione di euro nel gioco quotidiano che permette di vincere una maxi cifra puntando un solo euro? Giocare è molto semplice: servirà solamente scegliere cinque numeri dall’1 al 55. C’è inoltre un concorso aggiuntivo, chiamato Extra Million Day, che come quello principale prevede la giocata di cinque numeri: quelli vincenti vengono però sorteggiati sui 50 non estratti nel gioco principale.

Le estrazioni sono due ogni giorno: la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Raddoppiano dunque le chance di vittoria: ogni giorno c’è la possibilità di giocare due volte e dunque di vincere.

MILLION DAY, I NUMERI FREQUENTI

Come scegliere quali numeri giocare al Million Day e dunque con quali cifre provare a portare a casa un milione di euro ogni giorno? Sicuramente ci possono aiutare le statistiche che ci danno una panoramica di quelli che sono i numeri che più si vedono sul gioco. Vediamo allora i numeri frequenti che vengono calcolati sulla base degli ultimi 365 giorni. In pole per il Million Day ci sono il 54 e il 15, presenti da 26 estrazioni. A seguire vediamo il 43 che invece si è visto 25 volte. 24 estrazioni per il 31 e il 17. Per l’Extra Million Day invece in pole il 41, presente 31 volte. A seguire il 28, a 23 presenze, mentre il 38 e il 12 sono a 22. Chiude il 42 a 21.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

8 – 14 – 19 – 22 – 32

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

–

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

–

