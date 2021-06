MILLION DAY NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 30 giugno 2021: i 5 numeri fortunati

Nuova giornata del Million Day, ecco il momento delle verifiche: pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, mercoledì 30 giuno 2021, e a fondo pagina potete trovare la combinazione vincente. Chi sarà il 173esimo vincitore milionario della storia del gioco a premi Lottomatica? In attesa di scoprire se sarà eletto oggi, ricordiamo quali sono i premi minori messi in palio: chi azzecca quattro numeri si porta a casa 1.000 euro, mentre chi becca tre numeri si mette in saccoccia 100 euro. Infine, chi indovina appena due numeri si deve accontentare di 2 euro. Il Sussidiario vi augura buona fortuna e vi dà appuntamento a domani, giovedì 1 luglio 2021, per una nuova estrazione dell’amato Million Day! (Aggiornamento di MB)

MILLION DAY, COME SI GIOCA

I minuti passano e l’estrazione del Million Day si avvicina, ma in questi istanti, fino alle ore 18.45, è possibile piazzare le ultime scommesse. Per questo motivo è giunto il momento di ripassare le modalità di giocata a disposizione dei giocatori. Partiamo dalla giocata singola, che consente di compilare una schedina con cinque numeri tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Poi abbiamo la giocata plurima, che permette di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, sempre composte da 5 numeri ed al costo di 1 euro. La terza e ultima tipologia di giocata è la sistemistica, che permette di scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. (Aggiornamento di MB)

SCOPRI L’ESTRAZIONE DI OGGI DEL MILLION DAY

Il Million Day ha già regalato 26 nuovi milionari nel 2021, 172 dalla nascita del gioco Lottomatica. La domanda è sempre la stessa: chi sarà il prossimo? Speriamo di scoprirlo oggi: alle ore 19.00 in punto è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, mercoledì 30 giugno 2021. Ricordiamo che l’ultima maxi-vincita risale a giovedì 17 giugno, premiato uno scommettitore con una giocata singola da 1 euro.

Fino alle ore 18.45 è consentito piazzare le ultime scommesse in vista dell’estrazione del MillionDay: ricordiamo che si può giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. Alle ore 19.00, invece, vi proporremo qui a fondo pagina la combinazione vincente, ma in alternativa potrete seguire l’estrazione in diretta live su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

LE STATISTICHE DEL MILLIONDAY

Le statistiche sono fondamentali per gli scommettitori del Million Day, andando a fornire interessanti spunti per la compilazione delle scommesse. Partiamo dai numeri ritardatari, ovvero quelli che non rientrano nella combinazione vincente da più tempo: il re dei latitanti è il 4, assente da 35 estrazioni. Il 37 manca all’appello da 34 giorni, mentre 47 non si fa vedere da 30 concorsi. Il 38 è out da 27 turni, mentre il 31 è assente da 22 estrazioni. Infine, 49 e 20 hanno un ritardo di 21 e 20 giorni. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: in prima posizione troviamo l’1 con 46 estrazioni. Ben quattro numeri a 43 estrazioni: parliamo di 21, 27, 50 e 55. Il 16 segue con 42 estrazioni, mentre il 51 è fermo a 41 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 30 GIUGNO 2021

23 – 28 – 31 – 39 – 51

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



