ESTRAZIONE MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Cinquine oggi mercoledì 31 agosto 2022

I NUMERI VINCENTI DEL MILLON DAY E EXTRA MILLION DAY: DOVE TROVARLI

Anche questa ultima sera di agosto vede l’estrazione delle cinquine fortunate del MillionDay e dell’Extra MillionDay di oggi, mercoledì 31 agosto 2022. Puntuali alle 20.30, qui su ‘IlSussidiario.net’ abbiamo raccolto i numeri estratti così che possiate consultarli in tutta facilità! Le cinquine di questa sera sono sempre disponibili anche sul sito del MillionDay e sul portale ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma anche alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Per scoprire se avete vinto potete sempre rivolgervi anche alla vostra ricevitoria di fiducia! Sul sito del gioco, poi, è disponibile per tutti i giocatori una funzione che permette un controllo rapido e senza errori della vostra schedina. Tutto quello che dovete fare è inserire il numero della schedina nel form che troverete sul sito del MillionDay oppure della App MyLotteries, e il sistema controllerà per voi l’esito della vostra giocata. Ma ora andiamo a scoprire subito quali numeri ha in serbo per voi la Dea Bendata! (agg. Marta Duò)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 31 AGOSTO 2022

13 – 17 – 27 – 44 – 51

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 31 AGOSTO 2022

5 – 14 – 18 – 19 – 42

I NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

L’estrazione di questa sera, 31 agosto, del Million Day e dell’Extra MillionDay si avvicina sempre di più! È un buon momento per fare il punto sulle statistiche di gioco e capire quali sono i numeri che mancano da diverse estrazioni. Chissà che tra di loro non ci sia quello giusto, capace di completare una serie fortunata di numeri! Diamo un’occhiata ai grandi assenti del Million Day, tra cui spiccano il numero 55 (latitante da 26 sorteggi), il 26 (37 assenze), il 27 e il 19 (entrambi con 39 assenze) e infine il 22, che non viene estratto da 48 serate.

Passiamo ora alla variante di gioco Extra MillionDay, che tra i numeri più timidi vede il 10 (25 assenze), il 27 (latitante da 26 turni), il 19 e il 31 (entrambi non sorteggiati da 27 turni) e da ultimo il 38, che manca all’appello da 31 estrazioni.

CLASSIFICA DEI NUMERI FREQUENTI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Per alcuni giocatori può essere interessante invece capire quali sono i numeri scelti più di frequente nelle ultime 50 estrazioni. Le statistiche del Million Day indicano tra i grandi favoriti i numeri 30 (40 presenze), il 22, 52 e 53 (tutti e tre estratti in 41 turni) e infine il numero 9, che domina la classifica con le sue 45 estrazioni.

L’Extra MillionDay invece vanta una classifica composta dal numero 1 (21 presenze), dal 19, 29 e 32 (tutti e tre presenti in 23 sorteggi) e dal numero 5, che chiude la top five con le sue 26 estrazioni.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY? I PREMI

Il Million Day e la variante Extra MillionDay permettono di vincere dei premi non soltanto se si indovina la cinquina fortunata, ma anche se si azzeccano due dei cinque numeri sorteggiati ogni sera! Le vincite infatti dipendono da quanti numeri fortunati siete riusciti a indovinare, ma anche da quanti ne avete giocati nella vostra schedina. Prendiamo il caso in cui abbiate scelto di partecipare con una giocata semplice, quindi scegliendo una sola cinquina. Se scoprite di aver indovinato due numeri sui cinque che saranno estratti questa sera, potrete riscuotere una vincita pari a due euro. Con tre numeri la vincita sale a cinquanta euro. Con quattro numeri potrete portare a casa mille euro e con la cinquina completa incasserete il maxi premio da un milione di euro.

L’Extra MillionDay è caratterizzato da un meccanismo simile, anche se la vincita dipende da quanti numeri del Milion Day siete riusciti a centrare. Sempre considerando il caso della giocata singola, indovinare due numeri su cinque comporta una vincita di quattro euro. Tre numeri vi daranno diritto a un premio di cento euro, che sale a mille se indovinerete quattro numeri. Con la cinquina completa, infine, vi spetta una vincita di centomila euro. Ogni premio in denaro è indicato al netto del prelievo sulle vincite, pari per legge all’8%.











