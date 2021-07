MILLION DAY NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 7 luglio 2021: la combinazione

Come ampiamente previsto e ormai consueto, alle ore 19.00 si è tenuta l‘estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, mercoledì 7 luglio 2021. Siamo alla ricerca del 173esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica e tra poco finalmente scopriremo se è il giorno giusto per stappare lo champagne. Ma come sappiamo questo non è di certo l’unico premio messo in palio: 1.000, 100 e 2 euro a seconda di chi becca quattro, tre e due numeri. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. In attesa di scoprire se qualcuno ha sbancato il jackpot, appuntamento a domani – giovedì 8 luglio 2021 – per una nuova estrazione del Million Day. (Aggiornamento di MB)

SCOPRI I NUMERI RITARDATARI E I PIU’ FREQUENTI

Numeri frequenti e numeri ritardatari rappresentano le statistiche fondamentali per tutti gli appassionati del Million Day e, a pochi minuti dall’estrazione, è tempo di andare a scoprire quali sono. Partiamo dai numeri che sono stati estratti più spesso: resiste in cima alla classifica l’1 con 45 estrazioni, seguito a stretto giro di posta dal 55 con 44 estrazioni. Ben tre numeri con 43 estrazioni: parliamo di 21, 27 e 50. 16 e 51 seguono con 42 estrazioni, mentre 46 e 29 sono rispettivamente a quota 41 e 40 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri che non vengono estratti da più tempo: in vetta troviamo il 47, assente da 37 giorni, seguito da 49 e 22, rispettivamente latitanti da 28 e 27 estrazioni. Il 15 manca all’appello da 25 concorsi, mentre 19 e 13 non si fanno vedere da 21 e 20 turni. Segnaliamo infine il ritardo di 14 e 50, rispettivamente out da 19 e 18 estrazioni. (Aggiornamento di MB)

OGGI FESTEGGEREMO UN NUOVO VINCITORE DEL MILLION DAY?

Altro giro, altra corsa per il Million Day. Ieri non abbiamo potuto festeggiare un nuovo vincitore milionario ma la speranza è quella di poter stappare lo champagne già oggi: alle ore 19.00 è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti di mercoledì 7 luglio 2021. Entriamo nel dettaglio del gioco Lottomatica…

Prendere parte al Million Day è facilissimo: bisogna scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro. Questa è la giocata singola, ma è possibile optare anche per altre due modalità di scommessa: la plurima e la sistemistica. La prima consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, e al costo di 1 euro, mentre la seconda permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole.

LA NUOVA ESTRAZIONE DEL MILLION DAY

Manca ormai pochissimo all’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day e, come dicevamo, siamo tutti alla ricerca del 173esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica. L’ultima maxi-vincita risale ormai quasi a tre settimane fa: giovedì 17 luglio 2021 uno scommettitore di Roma si portò a casa 1 milione di euro grazie ad una giocata singola da 1 euro. Non ci resta che attendere l’estrazione della combinazione dorata, in programma alle ore 19.00. Come sempre, Il Sussidiario vi proporrà la cinquina qui a fondo pagina, ma vi ricordiamo che potrete seguire l’estrazione in diretta live su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 7 LUGLIO 2021

14 – 20 – 23 – 48 – 54

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



