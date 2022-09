Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi mercoledì 7 settembre 2022

OGGI NUOVA ESTRAZIONE MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Si sta facendo desiderare il milione di euro che ogni giorno Million Day mette in palio. Anche oggi, mercoledì 7 settembre 2022, è in programma una nuova estrazione dei cinque numeri vincenti che possono valere una vincita incredibile, che anticipa l’appuntamento con Extra MillionDay. Sarebbe un bel colpo anche perché manca da mercoledì 27 luglio, quando in Calabria fu registrata la 24esima vincita milionaria del 2022. La giornata odierna potrebbe regalarci la 25esima e chissà se sarà la vostra… Ma bisogna partire dalle basi, cioè dal come si gioca per scegliere la giocata da fare.

C’è la giocata singola, la più semplice: basta compilare una schedina con 5 numeri. C’è la giocata plurima, composta da più giocate singole, se volete provarne più di una. Infine, la giocata sistemistica, con cui scegliere da 6 a 9 numeri. In quest’ultimo caso però bisogna scegliere tra sistema integrale, che sviluppa tutte le possibili giocate singole, e quello ridotto, che invece sviluppa una parte delle possibili giocate singole. Per qualsiasi tipo di giocata al Million Day, però, si può aggiungere la nuova opzione di gioco Extra MillionDay per partecipare alla seconda estrazione.

QUANTO SI VINCE CON MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Quanto si può vincere al Million Day e all’Extra MillionDay? Una domanda tutt’altro che sciocca, perché ci sono diversi premi in palio, non solo il milione di euro per chi indovina la cinquina di numeri vincenti. C’è il 4 con cui vincere mille euro, così come il 3 che invece frutta 50 euro. Poi il 2 con cui si vincono due euro. Ma questo vale per una giocata singola da un euro. Passiamo alle quote relative all’Extra MillionDay, per coloro che lo hanno aggiunto alla propria giocata.

In questo caso con il 5 si vincono 100mila euro, mentre col 4 sempre mille euro. Invece con il 3 si vincono 100 euro. Chi ne indovina due di numeri fa suoi 4 euro. I premi in entrambi i casi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%, inoltre non sono cumulabili tra loro e si vince il premio massimo conseguito. Però i premi vinti con Extra MillionDay si sommano a quelli vinti al Million Day.

Ora che è chiaro come si gioca e quanto si vince al Million Day e all’Extra MillionDay, cos’altro è importante sapere in vista dell’estrazione di oggi? In primis, si può giocare ogni giorno fino alle 20:20, perché alle 20:30 scatta l’estrazione dei numeri vincenti. Poi dalle 20:35 si può riprendere a giocare, ma per il concorso del giorno successivo. Se non volete correre il rischio di dimenticare l’appuntamento con questo gioco, avete la possibilità di selezionare la quantità di abbonamenti prima di completare l’acquisto.

Nel caso delle giocate singole, si possono scegliere fino a 20 concorsi, mentre per le giocate sistemistiche e plurime fino a 5 concorsi in abbonamento. Se avete aggiunto Extra MillionDay alla giocata Million Day, allora dopo aver consultato i numeri vincenti del gioco principale, dovrete controllare l’altra cinquina che vi offre una seconda occasione di vincita nel caso la prima non sia andata completamente bene.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 7 SETTEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 7 SETTEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











