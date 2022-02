Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, mercoledì 9 febbraio 2022

MILLION DAY, ARRIVANO GRANDI PREMI?

Quest’oggi, mercoledì 9 febbraio 2022, va in scena un nuovo appuntamento con l’estrazione del Million Day e i suoi numeri vincenti. Per arrivare a conoscere la cinquina fortunata occorrerà attendere sino alle 19 ed essa troverà spazio in questo articolo in tempo reale per mezzo del servizio di aggiornamento a cura de “IlSussidiario.net”. Per essere sempre informati, ricordiamo che esiste la possibilità di consultare la diretta live nelle ricevitorie d’Italia, sul portale telematico www.millionday.it o sull’applicazione Lotto e di consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Cinquina estrazione di oggi, martedì 8 febbraio 2022

Ancora zero novità, invece, per quanto concerne l’individuazione del secondo milionario dell’anno del Million Day, con l’attesa relativa alla nuova conquista del montepremi che si fa sempre più spasmodica. Il 2021 si era chiuso con l’assegnazione di un ulteriore milione il 31 dicembre: sono stati in totale 54 i milionari premiati dalla buona sorte nell’anno appena concluso (sono già 201 in tutto dall’esordio di questa lotteria). Nel 2022, il primo vincitore è stato festeggiato invece a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, il 21 gennaio, quando è stato vinto un milione di euro con una giocata da un euro.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi lunedì 7 febbraio 2022

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 9 FEBBRAIO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

COME GIOCARE AL MILLION DAY? I TIPI DI SCOMMESSA

Alle 19 saranno annunciati i numeri vincenti dell’estrazione del Million Day. Ne approfittiamo per rammentare a tutti voi le modalità di giocata: è sufficiente, per tentare la sorte, compilare una schedina da un euro, puntando tutto su cinque numeri compresi fra l’1 e il 55. Peraltro, sono tre i tipi di scommessa ammessi: giocata singola (cinque numeri al costo di un euro), giocata plurima (sino a un massimo di 10 giocate singole in un unico scontrino) e giocata sistemistica (con possibilità di scommettere su 9 numeri).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ La cinquina dell'estrazione di oggi 6 febbraio 2022

Quali sono le vincite in palio, oltre a quella da un milione? Vi rispondiamo dicendo che ce n’è anche una da 1.000 euro, dedicata a coloro che hanno il merito di pronosticare correttamente quattro numeri su cinque. La raccomandazione è sempre la solita: passate al setaccio e controllate con la massima attenzione la vostra bolletta prima di giudicarla erroneamente come non vincente, facendo ricorso a qualsivoglia metodologia esistente per le operazioni di controllo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA