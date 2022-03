ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 9 marzo 2022: la cinquina è…

Ci siamo: è nuovamente venuto il momento di interfacciarsi con gli esiti dell’estrazione del Million Day di oggi, mercoledì 9 marzo 2022, e di comprendere se essa permetterà di celebrare il 205esimo vincitore di questa lotteria. Qualora non abbiate indovinato tutti e cinque i numeri, non dovete disperare, visto e considerato che esiste la possibilità di esservi aggiudicati almeno uno dei premi secondari, ossia quelli che corrispondono a 1.000, 100 e 2 euro e rivolti a quanti pronosticheranno correttamente quattro, tre e due numeri. Anche in data odierna va in archivio l’appuntamento quotidiano con il concorso made in Lottomatica: “IlSussidiario.net” vi augura buona fortuna e vi aspetta sempre sulle sue colonne domani, con l’estrazione del Million Day di giovedì 10 marzo 2022. Adesso, lasciamo spazio e voce ai numeri e alla combinazione fortunata.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/Cinquina dell'estrazione di oggi martedì 8 marzo 2022

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 9 MARZO 2022

4 – 20 – 30 – 45 – 55

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Cinquina dell'estrazione di oggi lunedì 7 marzo 2022

NUMERI FREQUENTI E RITARDATARI: LE STATISTICHE DEL MILLION DAY

Oggi, mercoledì 9 marzo 2022, si conoscerà la nuova cinquina vincente del Million Day e in tal senso è estremamente interessante effettuare una rapida ricognizione fra le statistiche di questa lotteria, concentrandosi in particolare sui numeri frequenti. In vetta a questa speciale classifica si trova il 28 con 45 estrazioni, tallonato dal 50 (43) e dal 27 (42). Il terzetto di testa è seguito quindi dal 53, dal 41 e dal 30 (41). A chiudere la top ten sono il 3 (40) e il tris al quale danno vita il 55, il 52 e il 18 (39). Tra i numeri ritardatari del Million Day notiamo invece che, al primo posto della graduatoria, c’è l’accoppiata costituita dal 54 e dal 10 (32 assenze), a cui seguono, nell’ordine, il 29 (29) e il 51 (28). A completare la classifica dei dieci numeri meno presenti del Million Day sono il 38 (22), il 32 (22), il 31 (19), il 36 (16), il 53 (15) e il 4 (14).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ L'estrazione di oggi domenica 6 marzo 2022

MILLION DAY ESTRAZIONE DI OGGI 9 MARZO 2022

Si palesa anche oggi, mercoledì 9 marzo 2022, una nuova estrazione del Million Day, che auspichiamo possa rivelarsi foriera di una vincita milionaria per almeno un fortunato giocatore, che, aggiudicandosi il montepremi, risolverebbe indubbiamente i suoi eventuali problemi finanziari e potrebbe guardare con ottimismo al futuro. La cinquina vincente sarà comunicata, come accade di consueto, alle 19 e troverà spazio in tempo reale all’interno di quest’articolo, attraverso i puntuali aggiornamenti a cura della redazione de “IlSussidiario.net”. Vi è poi la possibilità di assistere alla diretta nelle ricevitorie di tutta Italia, sul sito internet www.millionday.it o sull’applicazione Lotto. In alternativa, è possibile consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Intanto, nessuna novità sul fronte statistico: i milionari premiati nella storia del Million Day rimangono sempre 204 e, in tal senso, non si materializza un milionario dallo scorso 22 febbraio, quando, a Martano, in provincia di Lecce, per effetto di una schedina plurima da 5 euro, uno scommettitore si aggiudicò il fatidico milione di euro. Nel 2022 sono state in tutto quattro le maxi-vincite: la combinazione milionaria l’11 febbraio ha fatto esultare una persona di Abano Terme, in Veneto. In precedenza, si erano registrate grida di giubilo a Gioia Tauro (21 gennaio), in provincia di Reggio Calabria, e a Milano, il 7 febbraio.

MILLION DAY, COME SI GIOCA? LE TIPOLOGIE DI SCOMMESSA

Quali sono le regole per sfidare la sorte ed effettuare una puntata al Million Day? Ecco un breve vademecum destinato ai giocatori meno esperti. Si parte innanzitutto compilando una schedina da almeno un euro e selezionando cinque numeri compresi fra l’1 e il 55. Successivamente, va scelto il tipo di giocata, tra i tre disponibili: esistono la cosiddetta singola (cinque numeri al costo di un euro), la plurima (fino a un massimo di 10 giocate singole in un unico scontrino) e la sistemistica (con possibilità di scommettere su 9 numeri).

Vi sono anche alcuni premi minori in palio oltre all’agognato milione di euro, per i quali è possibile tentare la sorte e che potrebbero aiutare a coprire eventuali spese impreviste. Un consiglio? Come sempre, vi rammentiamo quanto sia indispensabile controllare accuratamente la vostra schedina prima di etichettarla come non vincente, ricorrendo a qualsiasi metodologia possibile per le operazioni di verifica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA