Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, sabato 1 ottobre 2022

Oggi, sabato 1 ottobre 2022, è giunto il momento di assistere a un’estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay, auspicando che il milione di euro possa essere acciuffato e consentire di spezzare un tabù che si protrae ormai da settimane. Rammentiamo che l’ultima vincita è datata 12 settembre, agguantata con una scommessa effettuata via web da tre euro. Si è trattato della vincita milionaria numero 26, che ha fatto seguito al milione di euro conquistato a Taranto il 9 agosto.

Con gli stessi cinque numeri selezionati per il Million Day, si può prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima estrazione. Detto questo, esistono tre tipologie di giocate che possono essere associate all’Extra Million Day: si tratta della singola, della plurima e della sistemistica. Il prezzo con la singola è pari a un euro, quello della plurima è legato alle giocate singole effettuate, mentre la tariffa con la sistemistica è di un euro per qualsiasi combinazione. C’è tempo per scommettere fino alle 20.20, mentre dalle 20.35 cominceranno quelle per il giorno successivo.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 1 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 1 OTTOBRE 2022

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

Al Million Day quale cifra può essere vinta? Un quesito che ingolosisce numerosi giocatori e a cui forniamo risposta certa, attraverso quanto riportato sul sito web ufficiale del concorso. Con cinque punti totalizzati, si può agguantare un milione di euro, mentre si acciuffano mille euro quando si intercettano quattro numeri. Quando vengono pronosticati tre numeri in maniera esatta, il premio è di 50 euro; invece, sono 2 gli euro che vanno a chi ne indovina due.

Con l’estrazione dell’Extra MillionDay, invece, si ha la ghiotta possibilità di vincere i seguenti importi: con cinque punti in totale si conquista la decima parte del jackpot del Million Day (100mila euro). Mille euro vanno a finire nelle tasche di chi intercetta 4 numeri (100 euro, invece, vanno a chi ne azzecca 3, ndr). Dopodiché, con due numeri centrati, si vincono 4 euro. I premi vengono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Come si gioca al Million Day? Le regole sono estremamente agevoli, poiché, di fatto, quasi non esistono. Lo scommettitore dovrà scegliere cinque numeri inclusi nel novero che va da 1 a 55 e aspettare le estrazioni delle 20.30 per capire quando sarà finalmente giunto l’istante utile a sedersi a tavolino con la buona sorte e a concedersi un brindisi con essa.

Nel complesso sono tre le tipologie di giocata disponibili: la singola, imperniata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro; la plurima, con cui sono eseguite più giocate singole; la sistemistica, che racchiude una selezione da 6 a 9 numeri e richiede di scegliere il sistema che più si addice alle proprie esigenze (integrale o ridotto). Per maggiori informazioni e dettagli, è necessario collegarsi al portale telematico del Million Day e dell’Extra MillionDay.

