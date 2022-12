Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, sabato 10 dicembre 2022

MILLION DAY, VINCITORE MILIONARIO IN ARRIVO?

Un nuovo appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay va in scena nella serata di oggi, sabato 10 dicembre 2022. Mancano ormai quindici giorni al Santo Natale, di fatto due settimane: chissà se lo spirito natalizio riuscirà nell’impresa di contagiare anche la Dea Bendata e muoverla a compassione, costringendola così a palesarsi in tutta la sua generosità agli occhi degli scommettitori? Rammentiamo che le ultime vincite si sono palesate a Basiglio (Milano), dove il 229esimo milionario della storia del gioco è stato incoronato per mezzo di una giocata plurima, e a Modena, con 100mila euro conquistati per mezzo dell’opzione Extra.

Va poi tenuto a mente come qualsiasi cinquina del Million Day sulla quale si sia deciso di scommettere, possa essere riutilizzata per prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri (Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo il primo sorteggio. Sono in tutto tre i tipi di giocata esistenti: la singola, la plurima e la sistemistica. Le scommesse potranno essere effettuate fino alle 20.20, mentre dalle 20.35 in poi si apriranno quelle per il concorso del giorno successivo.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

Per mezzo del Million Day, quanto si può vincere? A fare chiarezza su quest’aspetto, tutt’altro che secondario per chi decide di sfidare la sorte, ci pensa direttamente il sito ufficiale del gioco, ove si legge che, facendo en plein (cinque numeri su cinque), si agguanta un milione di euro. Il premio scende a mille euro qualora i numeri intercettati siano, invece, quattro su cinque. 50 euro vanno poi a chi pronostica correttamente tre numeri e 2 euro a chi ne indovina due.

Con cinque punti in totale all’Extra MillionDay, per contro, ci si porta a casa la decima parte del jackpot del Million Day (100mila euro). Chi ne intercetta quattro vince mille euro, invece 100 euro vanno a chi ne azzecca 3. Da ultimo, se si centrano due numeri, ci si porta a casa in totale 4 euro. Ricordiamo a tutti gli scommettitori che gli importi in denaro sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Giocare al Million Day è un esercizio che risulta essere davvero molto semplice e alla portata anche di coloro che sono meno avvezzi al mondo del gioco. Qualora vi stiate domandando come si giochi, sappiate che a ogni scommettitore basterà scegliere cinque numeri inglobati nel novero che va da 1 a 55 e, dopo aver convalidato la propria bolletta, in ricevitoria oppure online mediante il portale telematico ufficiale del concorso, attendere le estrazioni delle 20.30.

Sono in tutto tre le tipologie di giocata che possono essere selezionate: si va dalla singola, imperniata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro, alla plurima, con cui vengono effettuate più giocate singole. Da ultimo, vi è la sistemistica, che racchiude una selezione da 6 a 9 numeri e richiede di indicare il sistema più adatto alle proprie esigenze (integrale o ridotto). Per ulteriori informazioni, collegarsi al sito web del Million Day e dell’Extra MillionDay.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 10 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

