Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi sabato 10 luglio 2021

CRESCE L’ATTESA PER I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY

Sono cominciati i preparativi per l’estrazione del Million Day di oggi, sabato 10 luglio 2021. Il momento della verità, quello cioè dei numeri vincenti, si sta avvicinando. Sarà quello in cui scopriremo se la cinquina odierna, che vale un bel milione di euro, può davvero cambiare la vita di qualche fortunato giocatore. Noi siamo pronti a raccogliere i numeri fortunati in diretta per permettervi di procedere il prima possibile con la verifica della vostra giocata. Poi magari potreste ritrovarvi a far festa e, quindi, trascorrere un sabato decisamente diverso agli ultimi vissuti, soprattutto se teniamo conto di quanto accaduto nell’ultimo anno e mezzo. Dunque, c’è voglia di mettersi alle spalle questo brutto periodo.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI/ Scopri l'estrazione di oggi 9 luglio 2021

Non è semplice, ma magari una bella vincita al MillionDay potrebbe essere sicuramente utile per guardare al futuro con maggiore ottimismo. Con un milione di euro infatti si può fare molto infatti…

ESTRAZIONE MILLIONDAY: NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

Possiamo prepararci per l’estrazione del Million Day di oggi anche dando uno sguardo alle statistiche. Partiamo allora dai numeri ritardatari, che magari potrebbero subire una scossa col nuovo concorso. Al primo posto di questa classifica il 49 assente da 31 estrazioni, sono 30 invece per il 22. Terzo posto per il 15 che non si vede da 28 appuntamenti. Fuori dal podio il 19 che rincorre con i suoi 24 ritardi. Ha accumulato 23 assenze invece il 13, che si piazza davanti al 50 che invece manca da 21 appuntamenti col Million Day. Poi abbiamo un tris formato da 34, 25 e 21 che hanno raccolto 20 assenze, a completare la top ten l’8 con 17 assenze. Per quanto riguarda invece i numeri frequenti, in vetta 1 con 45 estrazioni, a seguire il 55 a quota 44. Terzo posto per 27 e 21, entrambi a 43 estrazioni. Una in più di 51, 50, 46 e 16. Nono posto per il 40 con 41 estrazioni, quindi il 20 a quota 40.

ESTRAZIONE MILLION DAY NUMERI VINCENTI/ La cinquina di oggi 8 luglio 2021

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 10 LUGLIO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LEGGI ANCHE:

MILLION DAY NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 7 luglio 2021: la combinazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA