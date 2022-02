Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, sabato 12 febbraio 2022

MILLION DAY, IN ARRIVO IL NUOVO VINCITORE MILIONARIO

Quest’oggi, sabato 12 febbraio 2022, va in scena una nuova estrazione del Million Day e i suoi numeri vincenti. La cinquina fortunata si conoscerà alle 19 e sarà prontamente riportata in questo articolo in tempo reale grazie al servizio di aggiornamento a cura de “IlSussidiario.net”. Rammentiamo a tutti voi lettori che esiste la possibilità alternativa di consultare la diretta live nelle ricevitorie d’Italia, sul portale telematico www.millionday.it o sull’applicazione Lotto e di consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi venerdì 11 febbraio 2022: la cinquina

A livello statistico, invece, sottolineiamo come si sia conclusa lunedì 7 febbraio scorso la caccia al 202mo milionario della storia del Million Day, palesatosi per effetto di una giocata online da parte di un cittadino di Milano. A proposito di vincite, sottolineiamo altresì che il 2021 si era chiuso con l’assegnazione di un ulteriore milione il 31 dicembre ed erano stati in totale 54 i milionari premiati dalla buona sorte. Nel 2022, invece, il primo milionario era stato festeggiato a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, il 21 gennaio, quando fu vinto un milione di euro con una giocata da un euro.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ La cinquina di oggi giovedì 10 febbraio 2022

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 12 FEBBRAIO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE TIPOLOGIE DI SCOMMESSA

Se vi state domandando come si giochi al Million Day, ecco che siamo pronti a fornirvi tutte le indicazioni necessarie a tentare la sorte, ricordando a tutti voi le modalità di scommessa. In primis, è sufficiente compilare una schedina da un euro, puntando tutto su cinque numeri compresi fra l’1 e il 55. Poi, sono tre i tipi di giocata ammessi: singola (cinque numeri al costo di un euro), plurima (sino a un massimo di 10 giocate singole in un unico scontrino) e sistemistica (con possibilità di scommettere su 9 numeri).

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopro i numeri vincenti di oggi 9 febbraio 2022: la cinquina

Quali sono gli importi in palio, oltre a quello da un milione? Vi rispondiamo dicendo che ce n’è anche uno da 1.000 euro, dedicato a coloro che hanno il merito di pronosticare correttamente quattro numeri su cinque. Non facile, ma neppure impossibile. La raccomandazione è sempre la solita: giocate in maniera responsabile e controllate con la massima attenzione la vostra bolletta prima di etichettarla frettolosamente come non vincente, facendo ricorso a qualsivoglia metodologia esistente per le operazioni di controllo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA