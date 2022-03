Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, sabato 12 marzo 2022

MILLION DAY ESTRATTI OGGI 12 MARZO 2022

In questo sabato 12 marzo 2022 è nuovamente tempo di provare a far sì che la propria strada incrocia quella della buona sorte, mediante una nuova estrazione del Million Day. La speranza – chiaramente – è che uno o più fortunati scommettitori possano esultare all’annuncio della cinquina vincente, che avverrà, come accade quotidianamente, alle 19, trovando spazio all’interno di quest’articolo per mezzo del servizio di aggiornamento offerto dalla redazione de “IlSussidiario.net”. Non manca, altresì, la possibilità di assistere alla diretta nelle ricevitorie di tutta Italia, sul sito internet www.millionday.it o sull’applicazione Lotto. In alternativa, è possibile consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Nel Lazio, a Ciampino, in provincia di Roma, giovedì 10 marzo, è stata agguantata la sesta vincita milionaria del Million Day dall’inizio dell’anno, per mezzo di un sistema integrale. Soltanto poche ore prima il milione di euro era finito nelle tasche di uno scommettitore di Volpiano, in provincia di Torino, che ha centrato l’intera sequenza con una giocata singola da un euro. In precedenza, si erano palesate altre quattro vincite: il 22 febbraio scorso, a Martano (Lecce), per effetto di una schedina plurima da 5 euro un giocatore si è aggiudicato il milione di euro. Prima ancora, la combinazione milionaria ha fatto esultare una persona di Abano Terme, in Veneto (11 febbraio), uno scommettitore di Milano (7 febbraio) e un giocatore di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria (21 gennaio).

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 12 MARZO 2022

MILLION DAY, COME SI GIOCA? LE TRE TIPOLOGIE DI SCOMMESSA

Mentre aspettiamo di conoscere gli esiti dell’estrazione del Million Day di oggi, ricapitoliamo le regole del gioco, che si rivelano estremamente semplici e intuibili anche dagli scommettitori meno avvezzi al mondo delle puntate. In prima battuta, bisogna compilare una schedina da almeno un euro e selezionare cinque numeri compresi fra l’1 e il 55. In seguito, occorre decidere quale tipo di giocata utilizzare tra i tre disponibili: ci sono la singola (cinque numeri al costo di un euro), la plurima (fino a un massimo di 10 giocate singole in un unico scontrino) e la sistemistica (con possibilità di scommettere su 9 numeri).

Esiste anche la possibilità di aggiudicarsi premi minori rispetto al montepremi a sei zeri, che potrebbero permettere comunque di mettere da parte un piccolo gruzzoletto. Vi rammentiamo come sia indispensabile controllare la vostra schedina prima di bollarla come non vincente, facendo ricorso a qualunque metodologia esistente per le operazioni di verifica.



