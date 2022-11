Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, sabato 12 novembre 2022

MILLION DAY, L’ESTRAZIONE DI OGGI SARÀ RICCA DI PREMI?

Il Million Day e l’Extra MillionDay e i loro numeri vincenti si palesano con la penultima estrazione della settimana durate la serata di oggi, sabato 12 novembre 2022. Sarà finalmente giunto il momento di celebrare il 228esimo vincitore milionario della storia del gioco oppure i festeggiamenti dovranno essere rimandati a data da destinarsi? La speranza è che il tabù possa interrompersi quanto prima; infatti, è dallo scorso 31 ottobre che non viene distribuito il jackpot a sei zeri. In tale circostanza, fu un giocatore di Taranto a esultare, per mezzo di una scommessa da un euro.

In più, va ricordato che, attraverso i cinque numeri ai quali avete affidato le vostre chance di vittoria per il Million Day, parteciperete a una seconda estrazione di 5 numeri (Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo il primo sorteggio. Ma quali sono le tipologie di giocata disponibili? La singola, la plurima e la sistemistica, che individueremo cammin facendo. Nel frattempo, vi rammentiamo che le scommesse per il concorso del giorno potranno essere effettuate sino alle 20.20. 15 minuti più tardi, ovvero a partire dalle 20.35, si potranno effettuare le puntate per il giorno successivo.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

Giocando al Million Day e all’Extra MillionDay, per effetto dei numeri vincenti, quale cifra può essere portata a casa? Un quesito che ingolosisce numerosi scommettitori e a cui andiamo ora a fornire risposta certa, consultando il sito ufficiale del concorso. Con cinque punti totalizzati si agguanta l’importo massimo, vale a dire un milione di euro, mentre se ne acciuffano mille quando i numeri intercettati sono quattro. Qualora vengano pronosticati correttamente tre numeri, il premio è di 50 euro, mentre sono appena 2 gli euro che si aggiudica chi ne indovina due.

Con l’Extra MillionDay, invece, si ha la chance di ottenere i seguenti importi: con cinque punti in totale, si conquista la decima parte del jackpot del Million Day (100mila euro). Mille euro vanno nelle tasche di chi intercetta 4 numeri (100 euro, invece, vanno a chi ne azzecca 3). Successivamente, con soli due numeri centrati, si riescono a conquistare 4 euro. I premi in denaro sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Come si gioca al Million Day, coltivando così la speranza nel proprio cuore di allungare le mani sul montepremi a sei zeri in palio? Semplicemente, il giocatore dovrà selezionare cinque numeri inclusi nel novero che va da 1 a 55 e attendere le estrazioni delle 20.30 per comprendere quando sarà arrivato il momento utile per brindare con la buona sorte.

Rammentiamo altresì, come vi annunciavamo in premessa, che sono in tutto tre le tipologie di giocata disponibili: la singola, basata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al prezzo di 1 euro; la plurima, con cui vengono effettuate più giocate singole; la sistemistica, che ingloba da 6 a 9 numeri e richiede di selezionare il sistema più adatto alle proprie esigenze (integrale o ridotto). Per ulteriori informazioni, è fondamentale collegarsi al portale del Million Day e dell’Extra MillionDay.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 12 NOVEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 12 NOVEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











