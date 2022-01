Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi sabato 15 gennaio 2022

MILLION DAY, ESTRAZIONE FORTUNATA

C’è grande curiosità di conoscere il primo vincitore milionario del Million Day di questo 2022, non ci resta che provare a scoprirlo: alle ore 19.00 è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti del concorso di oggi, sabato 15 gennaio 2022. Come ben sappiamo, potrete seguire l’estrazione della combinazione vincente in diretta in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi venerdì 14 gennaio 2022

L’estrazione del Million Day è dietro l’angolo ma è ancora possibile piazzare le ultime giocate. Come di consueto, potete effettuare le ultime scheidne in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries. L’ultima maxi-vincita risale alla fine del 2021: lo scorso 31 dicembre premiato un fortunato scommettitore di Crema, in Lombardia, grazie ad una giocata dal costo di 1 euro.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi 13 gennaio 2022: cinquina vincente?

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 15 GENNAIO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

QUALI SONO I NUMERI DA GIOCARE AL MILLION DAY

Tra pochi minuti è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day e per questo motivo vi proponiamo le principali statistiche del gioco targato Lottomatica. Partiamo dai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: in cima alla classifica troviamo il 28 con 44 estrazioni, seguito dal tris 1-3-30 con 42 estrazioni. 50 e 51 seguono con 41 estrazioni, mentre il 36 è fermo a 40 estrazioni. Il 41 è a 39 estrazioni, mentre 21 e 45 sono a 38 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: primo posto per il 33, latitante da 55 giorni. il 12 è out da 40 giorni, mentre 3 e 21 non si fanno vedere da 20 e 19 concorsi. Non si hanno notizie di 53 e 51 da 18 e 17 turni.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Le statistiche e i numeri vincenti di oggi 12 gennaio 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA