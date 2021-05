Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi sabato 15 maggio 2021

TORNA LA TANTO ATTESA ESTRAZIONE DEL MILLION DAY

Continua la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day: alle ore 19.00 è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, sabato 15 maggio 2021. Come ben sappiamo, sarà possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, mentre qui su Il Sussidiario potrete trovare già la cinquina vincente del Million Day per le verifiche del caso.

Siamo alla ricerca del 169° vincitore milionario della storia del Million Day: le ultime maxi-vincite sono state registrate in Campania, Veneto, Calabria, Toscana tra venerdì 7 e domenica 9 maggio 2021. E in questi minuti è possibile effettuare le ultime scommesse del caso: i giocatori possono piazzare schedine in ricevitorie, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries.

LE STATISTICHE DEL MILLION DAY

Continuiamo il nostro viaggio nella galassia del Million Day ed è il momento di andare a scoprire i numeri fortunati. Ci riferiamo a numeri frequenti ed a numeri ritardatari, partiamo dai primi: resta saldo in vetta il 27 con le sue 47 estrazioni, seguito da 2 e 46 con 43 estrazioni. 29 e 50 sono a 42 estrazioni, mentre il 20 è fermo a 41 estrazioni. Segnaliamo poi la frequenza di 16-21-51 (40 estrazioni) e 55 (39 estrazioni). Passiamo adesso ai numeri ritardatari, ovvero quelli che non rientrano nella combinazione vincente da più tempo: il re dei latitanti è il 33, assente da 43 giorni. Al secondo posto troviamo il 26, che non si fa vedere da 38 estrazioni, mentre al terzo posto c’è il 17, out da 29 concorsi. Non si hanno notizie di 2 e 37 da 27 turni, mentre il 13 manca all’appello da 26 giorni. Segnaliamo infine il ritardo di 25 (21 estrazioni) e 22-39 (20 estrazioni).

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 15 MAGGIO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



