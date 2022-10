Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, sabato 15 ottobre 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY, COME PARTECIPARE ALLA CACCIA AL MILIONE?

Le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay tornano anche oggi, sabato 15 ottobre 2022, nella speranza che il montepremi da un milione di euro possa essere agguantato da qualche fortunato scommettitore, a seguito di un digiuno che si protrae da settimane in maniera ininterrotta. Addirittura, da più di un mese non si registra un’esultanza milionaria: l’ultima vincita è datata 12 settembre ed è stata centrata con una giocata online da tre euro.

Con i cinque numeri scelti per il Million Day si può partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo il primo sorteggio. Vi sono tre tipi di giocate in totale, che possono essere abbinati all’Extra Million Day: stiamo parlando della singola, della plurima e della sistemistica. La prima ha il prezzo di un euro, la plurima è strettamente connessa alle giocate singole effettuate, mentre la tariffa con la sistemistica è di un euro per ogni combinazione. Si accetteranno scommesse sino alle 20.20, mentre dalle 20.35 si giocherà per il concorso del giorno successivo.

CLASSIFICA NUMERI FREQUENTI E RITARDATARI DEL MILLION DAY

La graduatoria dei numeri frequenti del Million Day potrebbe fornire spunti decisivi per addivenire all’individuazione della cinquina vincente, dunque anche quest’oggi ve la riportiamo fedelmente di seguito. Al primo posto della classifica resiste il 9, che di apparizioni ne ha raccolte 43. Alle sue spalle, poi, si fanno strada il 52 e il 30 (42) e il tandem composto da 53 e 48 (40).

Per quanto riguarda invece i numeri frequenti dell’Extra MillionDay, concorso che segue a stretto giro di posta i sorteggi del Million Day, in cima alla graduatoria si ergono il 29 e il 5 (29 estrazioni). Spazio poi al terzetto al quale danno vita il 32, il 19 e il 7 (27). Dopo aver letto nel dettaglio le classifiche, non resta che incrociare le dita e attendere l’arrivo delle 20.30 sull’orologio: soltanto allora si potrà capire con granitica e incontrovertibile certezza se tali gerarchie subiranno ribaltoni clamorosi oppure rimarranno invariate.

Peraltro, anche la classifica dei numeri ritardatari del Million Day potrebbe rivelarsi utile a riscontrare indicazioni fondamentali per riuscire a pronosticare i numeri vincenti. A tal proposito, vi riferiamo che nella top 5 dei ritardatari al primo posto vi è il 31, latitante da 53 estrazioni. In seconda posizione c’è il 13, che ha sin qui accumulato 42 turni di assenza. Sul terzo gradino del podio troviamo il 3 (41), tallonato dall’11 (40) e dal 47 (33).

Se poi si rivolge un’occhiata ai numeri ritardatari dell’Extra MillionDay, si osserva la seguente graduatoria, nella cui posizione di vertice si trova l’8 (57 turni di ritardo), che mantiene un gap notevole rispetto al secondo posto. In questo senso, la top five viene completata dal 43 (53 assenze), dal 16 (43) e dalla coppia che viene formata dal 44 e dal 20 (35).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 15 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

